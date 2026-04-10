Tres mercados a seguir en la próxima semana (10.04.2026)

En la actualidad, parece que la economía global ha evitado el peor escenario posible: una escalada total del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, el alto el fuego sigue siendo frágil, y la situación puede cambiar en cualquier momento. Para los participantes del mercado, la prueba clave será la restauración del tráfico marítimo y de petroleros a través del Estrecho de Ormuz.

Más allá de la geopolítica, la temporada de resultados del primer trimestre de 2026 ya está en marcha. En consecuencia, los inversores deberían centrar su atención esta semana en tres activos clave: petróleo Brent/WTI, futuros del S&P 500 y el par AUD/USD.

OIL

Los precios del petróleo retrocedieron hasta 20 USD por barril tras el anuncio del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, la paz sigue siendo frágil; aunque ambas capitales han declarado victoria, las negociaciones diplomáticas se mantienen en una situación delicada.

A pesar de que los precios se sitúan por debajo de los máximos de principios de abril, las tensiones siguen siendo elevadas. Un posible rebote por encima del nivel de 100 USD por barril podría amenazar con un nuevo repunte inflacionario global.

La dinámica del petróleo está afectando actualmente a casi todas las clases de activos, con un impacto notable en el dólar estadounidense y el oro. El lunes, el mercado analizará el informe mensual de producción de la OPEP, correspondiente a marzo, que se espera aporte dirección a medio plazo para los precios energéticos.

US500

El sentimiento en Wall Street ha mostrado una recuperación significativa, con los futuros del S&P 500 recuperando la mayor parte de las pérdidas de marzo. El contrato US500 cotiza actualmente apenas un 2,5% por debajo de sus máximos históricos.

A medida que la temporada de resultados entra en pleno desarrollo, el foco se traslada hacia la salud corporativa.

En esta primera semana, la atención se centra en los grandes bancos como Goldman Sachs y JPMorgan Chase. Sin embargo, los resultados de Netflix y TSMC también serán clave. El informe de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) será un indicador adelantado para el sector tecnológico, y probablemente marcará la dirección de los componentes tecnológicos tanto del S&P 500 como del Nasdaq.

AUDUSD

Aunque el calendario macroeconómico doméstico de Australia es relativamente ligero esta semana destacando solo los datos de desempleo del jueves y las encuestas de confianza del consumidor y empresarial del martes, el dólar australiano (AUD) sigue en el foco.

El AUDUSD se encuentra actualmente en zona de sobrecompra, tras un fuerte posicionamiento especulativo, respaldado por el hecho de que el RBA ha sido el primer banco central del G10 en retomar subidas de tasas de interés.

La trayectoria de la divisa estará fuertemente influenciada por los datos procedentes de China: cifras comerciales el martes, seguidas por PIB, ventas minoristas y producción industrial el jueves.

Cualquier avance adicional en la desescalada de tensiones en Oriente Medio beneficiaría a la economía china, proporcionando un impulso adicional para los mercados australianos.