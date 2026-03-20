Tres mercados clave para la próxima semana (20.03.2026)

Los mercados enfrentarán la próxima semana con un dilema macro dominante: si el estrecho de Ormuz puede reabrirse sin una mayor escalada del conflicto. Si se restablecen las rutas marítimas, la volatilidad debería disminuir y la atención volverá a los datos macroeconómicos tradicionales. Sin embargo, si el conflicto se intensifica, especialmente con nuevos ataques a infraestructura energética, el shock energético podría trasladarse a las expectativas de inflación en EE. UU., impulsando los rendimientos y obligando al mercado a reajustar sus perspectivas. Líderes de la Unión Europea ya han solicitado una moratoria sobre ataques a infraestructura energética y de agua, subrayando la importancia de garantizar la libre navegación en Ormuz. Al mismo tiempo, informes indican que EE. UU. y sus aliados han iniciado operaciones para reabrir el estrecho, aunque este proceso podría tomar semanas.

Petróleo como el principal termómetro del conflicto

El petróleo sigue siendo el principal indicador de tensión. La cuestión clave ya no es solo el nivel de precios, sino si el conflicto está entrando en una fase de interrupciones físicas reales, como daños a infraestructuras, desvíos logísticos y cuellos de botella, en lugar de limitarse a una prima de riesgo. Los reportes apuntan a una escalada en ataques a instalaciones energéticas en la región del Golfo, con efectos en cadena sobre las cadenas de suministro globales, especialmente en Asia. Al mismo tiempo, el aumento de los precios del combustible en EE. UU. sugiere que el shock energético ya comienza a trasladarse a la economía y a las expectativas inflacionarias. Si surgen señales creíbles de reapertura del estrecho de Ormuz, el petróleo podría corregir rápidamente al reducirse los riesgos extremos. Sin embargo, si los ataques continúan o el transporte sigue interrumpido, el sesgo sigue siendo alcista, ya que cada jornada adicional aumenta el riesgo de efectos inflacionarios de segunda ronda.

Acciones estadounidenses bajo presión

Las acciones en EE. UU. están condicionadas por tres factores principales: el riesgo de tasas de interés más altas por más tiempo, la sensibilidad del consumo a los precios del combustible y la relativa resiliencia de la economía real. Los precios elevados del petróleo están impulsando las expectativas de inflación y los rendimientos reales, endureciendo las condiciones financieras y presionando especialmente a sectores sensibles a tasas, como el tecnológico.

Dólar como indicador de estrés

El dólar estadounidense actúa actualmente como un barómetro del estrés del mercado. Disrupciones prolongadas en Ormuz tienden a dirigir capital hacia el USD, especialmente si el aumento del petróleo eleva los rendimientos en EE. UU. y retrasa las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. Por el contrario, si se materializa una desescalada clara y los precios de la energía caen, el dólar podría perder parte de su prima como activo refugio, acompañado de una mejora en el sentimiento del mercado.