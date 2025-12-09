Trump autoriza la exportación del chip H200 de Nvidia a China

La decisión de Donald Trump de autorizar a Nvidia a exportar su chip H200 a China, a cambio de un recargo del 25% y bajo filtros de seguridad, supone un giro importante en la estrategia de control tecnológico de Estados Unidos. En la práctica, el gobierno mantiene fuera de alcance la gama más avanzada (Blackwell y, más adelante, Rubin), pero vuelve a abrir a Nvidia la puerta de su segundo mejor producto en uno de sus mercados más grandes.

Eso potencialmente amplía ingresos y ayuda a preservar cuota de mercado frente a competidores chinos, aunque el impacto final dependerá de cuántos volúmenes se autoricen, de cómo se reparta el costo del “impuesto Trump” entre márgenes y precios, y de la carga administrativa asociada a la supervisión del Departamento de Comercio.

China: entre la autosuficiencia y la ventana que abre el H200

Del lado chino, el movimiento llega en un momento en que Pekín impulsa con fuerza la autosuficiencia en semiconductores. Reguladores locales ya discuten limitar el acceso al H200 mediante un sistema de autorizaciones y posibles restricciones al sector público, empujando a las grandes tech —Alibaba, Tencent, ByteDance— a justificar por qué no basta con proveedores domésticos.

Aun así, el H200 sigue siendo al menos una generación por delante de la mayoría de las soluciones locales y ofrece a China una ventana para acelerar sus modelos de IA más exigentes, incluso si la prioridad estratégica de Xi sigue siendo desarrollar capacidades propias de diseño y, sobre todo, de equipamiento para fabricar chips avanzados en casa.

Estados Unidos: un debate político que ya escala en el Congreso

En Estados Unidos, el anuncio ha encendido un debate político intenso: senadores de ambos partidos ya promueven legislación para bloquear durante 30 meses este tipo de ventas, argumentando que refuerzan el potencial militar chino y que Washington corre el riesgo de “alimentar al competidor”.

Para Nvidia, esta apertura es una oportunidad comercial relevante, pero también agranda el péndulo regulatorio: el caso H200 confirma que las reglas pueden cambiar con rapidez según el tono de la relación bilateral y del Congreso. No sorprende que, tras las subidas iniciales, las acciones de Nvidia retrocedan alrededor de 0,4%, reflejando un mercado que descuenta más un escenario de ingresos volátiles y sujeto a titulares geopolíticos, que una expansión lineal del negocio en China.

Nvidia sostiene tendencia alcista, pero con resistencia cercana

En la sesión de hoy, las acciones de Nvidia caen un 0.4%- En el gráfico diario, el papel sigue dentro de una tendencia alcista de fondo, consolidando el retroceso desde los máximos cercanos a 211,93 y apoyándose sobre una directriz ascendente que pasa por la zona de 175–178 dólares.

Mientras se mantenga por encima de ese soporte dinámico, el sesgo técnico sigue siendo constructivo, con la zona de 190–200 dólares como banda de resistencia intermedia antes de reintentar los máximos históricos.

Fuente: xStation5.

