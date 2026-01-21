Trump da marcha atrás a los aranceles a Europa tras avances diplomáticos sobre Groenlandia

Groenlandia sigue siendo estratégica para EE. UU. por su rol en defensa y control del Ártico.

La decisión redujo la tensión comercial y mejoró el sentimiento en los mercados financieros.

Estados Unidos suspendió la imposición de aranceles a países europeos tras anunciar avances en un entendimiento sobre Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no aplicará los aranceles previstos contra varios países europeos, tras lo que describió como un avance preliminar hacia un futuro entendimiento sobre Groenlandia y la región ártica.

El anuncio, realizado el miércoles a través de redes sociales, marca un giro significativo en la estrategia de la Casa Blanca, luego de varios días de presión sobre Europa mediante amenazas arancelarias. La decisión se produjo tras un encuentro entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Un entendimiento preliminar sin detalles concretos

Pese al impacto político y financiero del anuncio, el presidente no especificó los términos del llamado “marco de acuerdo”, dejando abiertas múltiples interrogantes sobre su alcance real. Esto resulta relevante, dado que Dinamarca ha reiterado públicamente su rechazo a cualquier negociación para transferir la soberanía de Groenlandia a Estados Unidos.

“Hemos avanzado hacia un marco de entendimiento futuro respecto a Groenlandia y al conjunto del Ártico”, señaló Trump. “Sobre esta base, he decidido no aplicar los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero”.

Los mercados reaccionan con alivio

La moderación del discurso comercial tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros.

El S&P 500 avanza cerca de un 1,4%, mientras que el índice de volatilidad VIX retrocedió más de un 10 %, reflejando una clara reducción en la percepción de riesgo y un mayor apetito por activos financieros de mayor riesgo tras la desescalada del conflicto. El dólar se fortaleció frente a las principales divisas, y los bonos del Tesoro ampliaron sus ganancias.

Defensa estratégica y el proyecto “Cúpula Dorada”

Trump reiteró que el interés de Estados Unidos en Groenlandia responde, en parte, a su ambicioso plan de defensa antimisiles conocido como la “Cúpula Dorada”, un sistema que considera clave para la seguridad de Norteamérica.

Según el presidente, se abrirán nuevas rondas de conversaciones sobre este proyecto, lideradas por el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros altos funcionarios del gobierno.

Inspirado en la Cúpula de Hierro de Israel, el sistema contempla una red avanzada de sensores e interceptores tanto terrestres como espaciales. Aunque el proyecto se encuentra en una fase inicial y carece aún de especificaciones técnicas públicas, Trump afirmó que Canadá también estaría incluida dentro del paraguas defensivo.

Retroceso tras días de tensión comercial

Las advertencias previas de imponer aranceles a productos procedentes de ocho países europeos generaron volatilidad y presionaron a los mercados en jornadas anteriores. De hecho, tanto el dólar como las acciones habían retrocedido antes del anuncio de la Casa Blanca.

Durante su intervención en Davos, Trump descartó explícitamente cualquier opción militar para asumir el control de Groenlandia. En la misma línea, altos funcionarios estadounidenses ya habían minimizado previamente el riesgo de un conflicto directo por la isla.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, instó a los aliados europeos a actuar con calma y evitar respuestas impulsivas, mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, anticipó que la situación se resolvería de forma “pragmática y razonable”.

La Unión Europea mantiene su agenda

A pesar del cambio de postura de Washington, los líderes de la Unión Europea confirmaron que seguirán adelante con una cumbre de emergencia, prevista para el jueves. Según fuentes del Consejo Europeo, el encuentro se mantendrá para evaluar el contexto geopolítico y comercial, incluso tras la retirada de las amenazas arancelarias relacionadas con Groenlandia.

