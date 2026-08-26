ÚLTIMA HORA: Deflactor del PIB de EE. UU. del Q2 se revisa al alza al 6,4% mientras el gasto real de los consumidores se estanca en julio

Los consumidores estadounidenses pisaron el freno en julio, ya que el aumento de los costos de los servicios compensó la caída del gasto en bienes, dejando el consumo real completamente estancado. Con el PCE subyacente en línea con las estimaciones, en un 3,3%, y los deflactores de precios del segundo trimestre revisados al alza, los datos de hoy dan a la Reserva Federal pocos motivos para apresurarse a realizar algún cambio en las tasas de interés.

Puntos clave

El índice de precios PCE subyacente aumentó un 0,2% mensual y un 3,3% interanual en julio, en línea con las estimaciones del consenso.

El PCE general de julio aumentó un 0,2% mensual y un 3,7% interanual. La lectura anual fue ligeramente superior a lo esperado, pero se mantuvo en línea con la lectura de junio.

El gasto real se estanca: El gasto nominal de los consumidores aumentó un 0,2% mensual en julio, pero el gasto real, ajustado por inflación, se mantuvo sin cambios, en un 0,0% mensual.

El gasto nominal de los consumidores aumentó un 0,2% mensual en julio, pero el gasto real, ajustado por inflación, se mantuvo sin cambios, en un 0,0% mensual. Según los datos de la BEA, un aumento de USD 86.200 millones en el gasto en servicios fue compensado por una caída de USD 49.900 millones en el gasto en bienes.

Los ingresos personales superan las expectativas: Los ingresos personales aumentaron un 0,4% mensual en julio (frente al 0,2% esperado), mientras que el ingreso personal disponible (DPI) aumentó un 0,5% mensual. La tasa de ahorro personal se situó en el 3,0%.

Los ingresos personales aumentaron un 0,4% mensual en julio (frente al 0,2% esperado), mientras que el ingreso personal disponible (DPI) aumentó un 0,5% mensual. La tasa de ahorro personal se situó en el 3,0%. El crecimiento del PIB del Q2 se mantiene sin revisión en el 1,5%: El PIB real del segundo trimestre se mantuvo sin cambios, con una tasa anualizada del 1,5% (frente al 2,1% del primer trimestre).

El PIB real del segundo trimestre se mantuvo sin cambios, con una tasa anualizada del 1,5% (frente al 2,1% del primer trimestre). Revisiones al alza del consumo personal: El gasto de los consumidores del segundo trimestre se revisó al alza hasta el 3,4% (frente al 3,2% preliminar), impulsando las ventas finales reales a compradores privados domésticos hasta el 4,2%. Mientras tanto, el deflactor del PIB del segundo trimestre se revisó al alza hasta el 6,4% (frente al 6,2% preliminar), lo que indica una mayor presión inflacionaria.

El gasto de los consumidores del segundo trimestre se revisó al alza hasta el 3,4% (frente al 3,2% preliminar), impulsando las ventas finales reales a compradores privados domésticos hasta el 4,2%. Mientras tanto, (frente al 6,2% preliminar), lo que indica una mayor presión inflacionaria. El PCE subyacente del segundo trimestre aumentó hasta el 3,6% (frente al 3,4% preliminar), mientras que el índice general de precios PCE del segundo trimestre subió hasta el 5,3% (frente al 5,1% preliminar).

Las medidas de inflación supercore se mantienen firmes: El PCE del segundo trimestre, excluyendo alimentos, energía y vivienda, se revisó al alza hasta el 3,4% (frente al 3,2% preliminar), mientras que los servicios PCE del segundo trimestre, excluyendo energía y vivienda, se aceleraron hasta el 3,7% (frente al 3,4% preliminar).

La principal revisión de las contribuciones provino del gasto de los consumidores, que fue revisado al alza. Fuente: BEA

En julio, el crecimiento del gasto de los consumidores estuvo impulsado íntegramente por los avances del sector servicios, liderados por los servicios financieros y la atención sanitaria, que compensaron por completo la contracción generalizada en las categorías de bienes físicos. Fuente: BEA

Comentario sobre los datos

Los datos combinados apuntan a un escenario de persistentes presiones subyacentes sobre los precios, junto con un impulso del consumo estancado, aunque en niveles relativamente elevados, al comienzo del tercer trimestre. Aunque la lectura anualizada del PIB real del segundo trimestre se mantuvo sin revisión en el 1,5%, las revisiones al alza del consumo personal hasta el 3,4% y de las ventas privadas domésticas (4,2%) muestran que la demanda interna se mantuvo más fuerte de lo que sugerían las estimaciones iniciales.

Sin embargo, las importantes revisiones al alza de todos los deflactores de precios del segundo trimestre, especialmente el deflactor del PIB, que alcanzó el 6,4%, y el PCE subyacente, que llegó al 3,6%, indican que la desinflación trimestral se estancó más de lo que se pensaba anteriormente. Al entrar en julio, aunque el crecimiento de los salarios respaldó un aumento del 0,4% de los ingresos personales, el gasto real se estancó en un 0,0% mensual. Los consumidores están aumentando sus desembolsos nominales principalmente para absorber los mayores precios de los servicios, mientras reducen las compras de bienes físicos.

Reacción del mercado

Los futuros de tasas de interés de corto plazo de Estados Unidos redujeron las alzas registradas anteriormente tras la publicación. Las revisiones al alza de los deflactores de precios del segundo trimestre refuerzan la idea de posibles alzas de las tasas de interés hacia finales de año.

El índice del dólar estadounidense mantuvo sus alzas y se fortaleció ligeramente frente al euro.

Los futuros del S&P 500 se movieron ligeramente a la baja. La combinación de deflactores de precios persistentemente elevados y un gasto real de los consumidores estancado ejerce una presión moderada sobre las expectativas de beneficios empresariales y el apetito por el riesgo.

La reacción fue bastante moderada y el EUR/USD disminuyó ligeramente tras la publicación de los datos, especialmente debido al panorama inflacionario. Fuente: xStation5