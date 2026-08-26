ÚLTIMA HORA: El informe de inventarios de petróleo muestra un aumento significativamente menor de lo esperado e impulsa los precios de las materias primas

Datos clave del informe de la EIA:

Inventarios de petróleo crudo: +0,095 millones de barriles (previsión: +1,5-1,9 millones de barriles; API: +4,2 millones de barriles)

+0,095 millones de barriles (previsión: +1,5-1,9 millones de barriles; API: +4,2 millones de barriles) Inventarios de gasolina: -2,536 millones de barriles (previsión: -1 millón de barriles)

-2,536 millones de barriles (previsión: -1 millón de barriles) Inventarios de destilados: -2,228 millones de barriles (previsión: -1,7 millones de barriles)

-2,228 millones de barriles (previsión: -1,7 millones de barriles) Inventarios en Cushing: +1,176 millones de barriles

+1,176 millones de barriles Utilización de refinerías: 97,4% (+0,2 puntos porcentuales frente a una caída esperada de 0,5 puntos porcentuales)

97,4% (+0,2 puntos porcentuales frente a una caída esperada de 0,5 puntos porcentuales) Producción de petróleo crudo de Estados Unidos: 13,843 millones de barriles diarios (+13.000 barriles diarios)

13,843 millones de barriles diarios (+13.000 barriles diarios) Importaciones de petróleo crudo: -435.000 barriles diarios

Los inventarios de petróleo crudo se encuentran dentro del rango de los últimos cinco años, pero el mercado de combustibles sigue estando muy ajustado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Comentario

El último informe del DOE sobre los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos ha señalado que continúa la fuerte demanda de combustibles y, al mismo tiempo, mostró un aumento significativamente menor de las existencias de crudo, no solo en comparación con las expectativas del mercado, sino también con el informe de la API publicado ayer.

Sin embargo, el aspecto más destacado de la publicación fue la fuerte caída de los inventarios de productos refinados. La disminución de más de 2,5 millones de barriles en los inventarios de gasolina y de 2,2 millones de barriles en los destilados fue mucho mayor de lo esperado y ajustó aún más el ya tensionado equilibrio del mercado de combustibles terminados. Estas caídas se produjeron a pesar de la elevada actividad de las refinerías, ya que su tasa de utilización aumentó inesperadamente hasta el 97,4%, alcanzando máximos estacionales en la Costa del Golfo. Esto demuestra la persistencia de una fuerte demanda que supera la capacidad actual de procesamiento del sector estadounidense de refinación.

Los precios del petróleo volvieron a registrar ligeras alzas incluso antes del inicio de la sesión en Estados Unidos y continúan avanzando tras la publicación de los inventarios. También puede observarse una clara reacción en el mercado de combustibles, ya que los contratos de futuros de diésel y gasolina están ampliando dinámicamente sus ya elevadas primas (crack spreads) frente a los precios del petróleo.

El mercado del petróleo crudo rebota alrededor de USD 2 desde el mínimo diario, pese a las garantías de Donald Trump de que la situación está bajo control y de que los precios están cayendo claramente. Fuente: xStation5