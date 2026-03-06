ÚLTIMA HORA: El informe NFP de EE.UU. resulta mucho más débil de lo esperado y el Nasdaq 100 retrocede

- El informe NFP de febrero muestra una fuerte caída de empleo (–92K), muy por debajo de las expectativas.
- El desempleo sube a 4,4%, señalando un debilitamiento del mercado laboral.
- Los salarios crecen ligeramente por encima de lo esperado, lo que mantiene preocupaciones inflacionarias.
- El US100 retrocede tras los datos, ante temores de estanflación en la economía estadounidense.
Estados Unidos – Nóminas No Agrícolas (febrero)
-
NFP: –92K vs 60K estimado (previo: 130K)
-
Nóminas privadas: –86K vs 60K estimado (previo: 172K)
-
Nóminas gubernamentales: –6K (previo: –42K)
-
Nóminas manufactureras: –12K vs –2K estimado (previo: –5K)
Otros datos clave del informe
Tasa de desempleo (febrero):
-
4,4% vs 4,3% estimado (previo: 4,3%)
Ingresos promedio por hora (febrero):
-
3,8% interanual vs 3,7% estimado (previo: 3,7% interanual)
Ventas minoristas (febrero):
-
–0,2% mensual vs –0,3% estimado (previo: 0,0% mensual)
Ventas minoristas subyacentes (febrero):
-
0,0% mensual vs 0,1% estimado (previo: 0,0% mensual)
Reacción del mercado
El Nasdaq 100 (US100) reaccionó con caídas tras el débil informe laboral en Estados Unidos, que sugiere riesgos de estanflación para la mayor economía del mundo.
Sin embargo, la reacción definitiva del mercado se conocerá tras la apertura oficial de Wall Street.
Los datos de ventas minoristas fueron mixtos, mientras que la tasa de desempleo aumentó hasta 4,4%.
US100 (M5)
Fuente: xStation5
