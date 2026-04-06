ÚLTIMA HORA: El NASDAQ 100 cae tras datos ISM de servicios en EE.UU. por debajo de lo esperado y con presión inflacionaria

Los datos de ISM Servicios en EE.UU. mostraron una caída en marzo hasta 54, frente a 54,9 esperado y 56,1 en febrero. El índice de precios subió a 70,7, el nivel más alto desde el entorno inflacionario de 2022.

El componente de empleo ISM se ubicó en 45,1 frente a 51 esperado y 51,8 previo, lo que refleja una debilidad significativa y una fuerte caída mensual.

El índice de precios pagados subió a 70,7 frente a 67 esperado y 63 previo, lo que constituye una señal clara de presiones inflacionarias.

Los nuevos pedidos se ubicaron en 60,6 frente a 56,8 esperado y 58,6 previo, respaldados parcialmente por la industria de defensa.



Fuente: xStation

Resumen ISM en EE.UU.