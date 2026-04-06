ÚLTIMA HORA: El NASDAQ 100 cae tras datos ISM de servicios en EE.UU. por debajo de lo esperado y con presión inflacionaria

- El ISM de servicios se desacelera, señalando menor dinamismo en la actividad.
- El fuerte repunte en el índice de precios refuerza riesgos inflacionarios.
- El US100 reacciona a la baja, ante expectativas de tasas más restrictivas.
- El ISM de servicios se desacelera, señalando menor dinamismo en la actividad.
- El fuerte repunte en el índice de precios refuerza riesgos inflacionarios.
- El US100 reacciona a la baja, ante expectativas de tasas más restrictivas.
Los datos de ISM Servicios en EE.UU. mostraron una caída en marzo hasta 54, frente a 54,9 esperado y 56,1 en febrero. El índice de precios subió a 70,7, el nivel más alto desde el entorno inflacionario de 2022.
El componente de empleo ISM se ubicó en 45,1 frente a 51 esperado y 51,8 previo, lo que refleja una debilidad significativa y una fuerte caída mensual.
El índice de precios pagados subió a 70,7 frente a 67 esperado y 63 previo, lo que constituye una señal clara de presiones inflacionarias.
Los nuevos pedidos se ubicaron en 60,6 frente a 56,8 esperado y 58,6 previo, respaldados parcialmente por la industria de defensa.
Fuente: xStation
Resumen ISM en EE.UU.
- El sector servicios se mantuvo en expansión, con el ISM Servicios PMI en 54,0 en marzo (frente a 56,1 previo), marcando el mes número 21 consecutivo de crecimiento, aunque con una desaceleración en el ritmo.
- La actividad empresarial se desaceleró con fuerza, con el índice cayendo a 53,9 (desde 59,9), el nivel más bajo desde septiembre de 2025.
- Los nuevos pedidos se fortalecieron, subiendo a 60,6 (máximo desde febrero de 2023), señalando resiliencia en la demanda.
- El empleo se deterioró significativamente, cayendo a 45,2 (desde 51,8), marcando la primera contracción en cuatro meses y el nivel más débil desde diciembre de 2023.
- Las presiones inflacionarias se intensificaron, con el índice de precios subiendo a 70,7 (máximo desde octubre de 2022), impulsado por mayores costos de petróleo y combustibles.
- Las entregas de proveedores se desaceleraron aún más (56,2), reflejando fricciones persistentes en las cadenas de suministro, en parte vinculadas a tensiones geopolíticas y disrupciones logísticas.
- El comercio exterior mostró mejora, con exportaciones e importaciones expandiéndose por segundo mes consecutivo.
- El crecimiento se mantuvo generalizado, con 13 de 16 industrias en expansión, aunque menos que en el mes anterior.
- Los factores geopolíticos, especialmente el conflicto con Irán, están impactando cada vez más las condiciones de negocio, contribuyendo a mayores costos de insumos y acumulación precautoria de inventarios.
- En conjunto: el sector servicios se mantiene resiliente, pero la combinación de inflación al alza, debilidad en el empleo y desaceleración de la actividad apunta a un entorno macroeconómico más frágil.
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