ÚLTIMA HORA: el USDCAD cae tras el informe laboral de Canadá 📌

Canadá — Datos de empleo de septiembre
Salario promedio por hora (empleados permanentes): actual 3,6 %; previo 3,6 %
Cambio en el empleo total: actual +60,4 K; pronóstico +2,8 K; previo -65,5 K
Cambio en empleo a tiempo completo: actual +106,1 K; previo -6,0 K
Cambio en empleo a tiempo parcial: actual -45,6 K; previo -59,7 K
Tasa de participación: actual 65,2 %; previo 65,1 %
Tasa de desempleo: actual 7,1 %; pronóstico 7,2 %; previo 7,1 %
El dólar canadiense (CAD) se fortalece frente al dólar estadounidense (USD) tras la publicación de un sólido informe laboral, lo que provoca un retroceso en el par USDCAD. El mercado laboral canadiense mostró una creación neta de 60.400 empleos en septiembre, muy por encima de las expectativas, impulsada principalmente por el empleo a tiempo completo (+106.100), mientras que los puestos a tiempo parcial continuaron disminuyendo.
La tasa de desempleo se mantuvo estable en 7,1 %, ligeramente mejor que el pronóstico del 7,2 %, y la tasa de participación subió marginalmente. Estos datos refuerzan la percepción de un mercado laboral resiliente, lo que podría reducir la probabilidad de recortes de tasas por parte del Banco de Canadá a corto plazo.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "