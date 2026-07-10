ÚLTIMA HORA: ¡Irán y Estados Unidos vuelven a la mesa de negociaciones! El petróleo modera las ganancias y las acciones recuperan terreno

El petróleo recorta parte de las ganancias registradas durante la sesión (OIL: +0,3%), mientras que los futuros del Nasdaq (US100) intentan volver a terreno positivo (-0,2%) tras las últimas declaraciones de Donald Trump, que abren la puerta a un nuevo alto el fuego en Medio Oriente.
Cotización del Brent (OIL) y de los futuros del Nasdaq (US100, línea azul invertida). Fuente: xStation5
Según la última publicación realizada por Donald Trump en redes sociales, Irán solicitó a Estados Unidos retomar las conversaciones, propuesta que Washington aceptó. Al mismo tiempo, Trump señaló explícitamente que el alto el fuego anterior ha llegado a su fin. El mensaje concluye con su firma oficial y un agradecimiento por la atención.
Fuente: Truth Social
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