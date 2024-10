ÚLTIMA HORA: Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. son ligeramente superiores a lo esperado

Ventas de viviendas nuevas en EE. UU.: variación intermensual: -4,7 % (pronóstico: -5,3 %, anterior: 10,6 %) Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. (en unidades): 0,716 millones (pronóstico: 0,7 millones, anterior: 0,739 millones)

Precio de venta medio en agosto en EE. UU.: 420 600 USD; es un 4,6 % inferior al de agosto de 2023 (440 900 USD). El EUR-USD se fortaleció ligeramente después de la lectura de las ventas de viviendas en EE. UU., sin embargo, este movimiento se inició antes de la lectura. Podemos ver que el precio de venta promedio es casi un 5 % inferior en términos anuales; el EUR-USD todavía está cerca del nivel de 1,12 y puede rebotar por encima de esta zona de resistencia.

