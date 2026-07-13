- Donald Trump anunció un nuevo esquema para el estrecho de Ormuz, manteniendo el paso abierto pero imponiendo un peaje del 20% sobre la carga transportada bajo protección estadounidense.
- El petróleo reaccionó con un fuerte repunte, impulsado por el aumento de la prima de riesgo geopolítico y el posible incremento de los costos logísticos.
- La evolución del mercado dependerá de la respuesta de Irán y de si las tensiones terminan afectando el flujo físico de petróleo a través del estrecho de Ormuz.
- Donald Trump anunció un nuevo esquema para el estrecho de Ormuz, manteniendo el paso abierto pero imponiendo un peaje del 20% sobre la carga transportada bajo protección estadounidense.
- El petróleo reaccionó con un fuerte repunte, impulsado por el aumento de la prima de riesgo geopolítico y el posible incremento de los costos logísticos.
- La evolución del mercado dependerá de la respuesta de Irán y de si las tensiones terminan afectando el flujo físico de petróleo a través del estrecho de Ormuz.
Los precios del petróleo reaccionaron con un fuerte repunte tras las declaraciones de Donald Trump sobre el restablecimiento del denominado "bloqueo iraní" y el nuevo papel de Estados Unidos como "guardián" remunerado del estrecho de Ormuz. El mercado descontó de inmediato un mayor riesgo geopolítico, aunque, formalmente, el flujo de mercancías continuará operando.
Lo que dijo Trump
El presidente de Estados Unidos anunció a través de Truth Social que el estrecho de Ormuz "está y seguirá abierto, con o sin Irán", al tiempo que restableció un bloqueo dirigido exclusivamente a los buques y clientes iraníes. La principal novedad corresponde al modelo de financiamiento: Estados Unidos asumirá oficialmente el papel de "Guardián del Estrecho de Ormuz" y cobrará una tarifa equivalente al 20% del valor de toda la carga transportada por esta vía a cambio de brindar protección.
La reacción del mercado del petróleo
Fuente: xStation5
El gráfico del CFD del petróleo (OIL) en temporalidad M5 muestra un clásico "news spike". La vela se dispara desde aproximadamente 78,3 dólares hasta 79,85 dólares, superando prácticamente en un solo movimiento las EMA de 50, 100 y 200 periodos. El RSI (14) saltó hasta 72,2, entrando en zona de sobrecompra, lo que confirma que el movimiento fue extremadamente rápido y emocional, un comportamiento típico ante noticias de carácter geopolítico.
Conviene recordar el contexto de los últimos meses. El mercado ya ha reaccionado de manera similar en varias ocasiones a declaraciones de Trump relacionadas con el estrecho de Ormuz. Por ejemplo, en abril, el WTI llegó a subir un 8%, superando los 104 dólares, tras el anuncio del bloqueo de puertos iraníes. En julio, el Brent puso a prueba la zona de los 80 dólares después de la ruptura de la tregua con Irán. La historia muestra que este tipo de movimientos suele ser de corta duración siempre que el flujo efectivo de petróleo a través del estrecho no se vea realmente interrumpido.
¿Por qué es importante para el mercado?
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El estrecho de Ormuz concentra aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo, por lo que incluso un riesgo hipotético sobre su capacidad operativa incrementa la prima de incertidumbre incorporada en los precios.
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Esta nueva medida, un "peaje" del 20% sobre la carga transportada, establece un precedente que podría aumentar los costos logísticos y las tarifas de transporte marítimo. El mercado está descontando parcialmente este escenario como un incremento en el costo de transportar petróleo, más que como un riesgo inmediato de interrupción del suministro.
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La gran interrogante para los próximos días será si Irán aceptará quedar excluido de este nuevo esquema sin responder militarmente o si interpretará esta decisión como una nueva escalada y optará por represalias adicionales en la región.
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