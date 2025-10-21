ÚLTIMA HORA: USDCAD cae tras la publicación del IPC de Canadá 📌

- Datos del IPC subyacente y general superiores a lo esperado
- USDCAD cae tras la publicación del informe
- Datos del IPC subyacente y general superiores a lo esperado
- USDCAD cae tras la publicación del informe
Canadá – Datos de inflación de septiembre:
-
IPC subyacente: actual 0.2 % mensual; anterior 0.0 % mensual;
-
IPC subyacente: actual 2.8 % interanual; anterior 2.6 % interanual;
-
IPC: actual 0.1 % mensual; previsión -0.1 % mensual; anterior -0.1 % mensual;
-
IPC: actual 2.4 % interanual; previsión 2.3 % interanual; anterior 1.9 % interanual;
-
IPC mediano: actual 3.2 % interanual; previsión 3.0 % interanual; anterior 3.2 % interanual;
-
IPC recortado: actual 3.1 % interanual; previsión 3.0 % interanual; anterior 3.0 % interanual;
El IPC de Canadá se aceleró hasta el 2.4 % interanual en septiembre (desde el 1.9 %), en gran medida porque los precios de la gasolina cayeron menos que hace un año (-4.1 % vs. -12.7 % en agosto), mientras que el IPC sin gasolina subió al 2.6 % (desde 2.4 %). Una presión adicional al alza provino de los paquetes turísticos (-1.3 % interanual después de -9.3 %; +4.6 % mensual) y una inflación de comestibles más rápida (+4.0 % interanual, impulsada por verduras frescas y azúcar/confitería), compensada parcialmente por una inflación más lenta en ropa y calzado (+0.8 % interanual; -0.3 % mensual). El IPC general aumentó un 0.1 % mensual.
Las probabilidades de un recorte de tasas por parte del Banco de Canadá en octubre cayeron al 74 % desde el 86 % previo a la publicación del dato de inflación.
_________
¿Quieres operar el USDCAD con análisis profesional y datos macroeconómicos en tiempo real?
Wall Street y el oro rebotan 📈 El petróleo sube 3,5%
Elecciones legislativas en Argentina: el mercado se prepara para tres posibles rumbos bajo la presidencia de Javier Milei
El Nasdaq 100 sube 0.5% 📈 Índice de la Fed de Kansas City supera las estimaciones
El gas natural cae tras el informe de inventarios de la EIA
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "