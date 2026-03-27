Unity sube con fuerza (+10%): ¿señales de un giro en la compañía?

Unity, desarrolladora y distribuidora de herramientas utilizadas principalmente en la creación de videojuegos, ha sorprendido positivamente al mercado tras anunciar avances significativos en su desempeño financiero y cambios estratégicos en su estructura de negocio.

Los resultados preliminares muestran un fuerte aumento en la rentabilidad de la compañía. El EBITDA ajustado se proyecta con un crecimiento del 58% interanual, superando los 130 millones de dólares. Este desempeño podría estar impulsado por una mejora notable en la eficiencia operativa, considerando que los ingresos se estiman en torno a 505 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 17%. Asimismo, el margen operativo se espera que aumente hasta el 26%, frente al 22% previsto anteriormente. No obstante, cabe destacar que estos datos son preliminares y podrían sufrir ajustes en los resultados finales.

Reestructuración del negocio

En paralelo, la compañía anunció la venta de sus divisiones ironSource Ads Network y SuperSonic, dedicadas a publicidad y publicación de juegos, respectivamente. Sin embargo, esta decisión no implica una salida del negocio publicitario. Unity mantiene su apuesta por la publicidad a través de su tecnología “Vector AI”, que se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento dentro del segmento considerado estratégico por la compañía. La dirección señala que la venta de negocios menos prometedores permitirá concentrarse en las áreas principales, que actualmente muestran un desempeño más sólido. Esta estrategia ha sido bien recibida por los inversores, y la acción registra una de las mayores subidas en una jornada marcada por el pesimismo general del mercado.

A pesar del repunte actual, es importante recordar que Unity ha atravesado un periodo complejo en términos de valoración. Las preocupaciones sobre la competencia de soluciones basadas en inteligencia artificial, junto con una guía débil para el primer trimestre de 2026, afectaron negativamente al sentimiento del mercado.

En este contexto, la acción acumula una caída superior al 60% en lo que va del año y más del 90% desde su máximo alcanzado en 2021.

U.US (D1)

A pesar del repunte actual, es importante recordar que Unity ha atravesado un periodo complejo en términos de valoración. Las preocupaciones sobre la competencia de soluciones basadas en inteligencia artificial, junto con una guía débil para el primer trimestre de 2026, afectaron negativamente al sentimiento del mercado. En este contexto, la acción acumula una caída superior al 60% en lo que va del año y más del 90% desde su máximo alcanzado en 2021. Fuente: xStation