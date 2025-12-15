Leer más
USD/CLP y el “día después”, escenarios y claves para el mercado

  • Con José Antonio Kast electo presidente, con aproximadamente 58% de los votos frente a 42% de su contendor según reportes de Servel, el mercado transita desde la fase de reacción a titulares hacia una etapa de evaluación de ejecución y gobernabilidad.
