USD/JPY cae hasta los 157,42: yen se fortalece por aranceles de Trump y alerta del BoJ

El yen alcanzó 159,45 la semana anterior , su nivel más bajo desde julio 2024 cuando Japón intervino

El USD/JPY cayó a 157,80 , con el yen fortaleciéndose por flujo refugio tras los aranceles de Trump a Europa.

El USD/JPY retrocedió hasta 157,80 durante la sesión europea del lunes, con el yen fortaleciéndose mientras el dólar se debilita tras los aranceles de Trump a países europeos. El movimiento se produce en un contexto de advertencias del Ministro de Finanzas de Japón sobre posibles intervenciones y a la espera de la decisión del Banco de Japón este viernes.

USD/JPY cede terreno por debilidad del dólar

El par USD/JPY bajó 0,12% hasta cerca de 157,80 durante la sesión europea del lunes. El yen se apreció levemente mientras los operadores buscaron activos refugio tras el anuncio de aranceles de Trump a varios países europeos.

El sábado, Trump impuso aranceles del 10% a miembros de la Unión Europea como represalia por su oposición al deseo de Washington de comprar Groenlandia. Los líderes europeos condenaron las amenazas calificándolas de "chantaje" y anunciaron que responderían con contramedidas equivalentes.

La tensión comercial provocó una caída generalizada del dólar frente a sus principales pares. Aunque el yen se benefició del flujo hacia activos refugio, el dólar está teniendo un rendimiento inferior también frente a otras divisas, no solo contra el yen.

Japón advierte sobre intervención cambiaria

El Ministro de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, emitió otra advertencia verbal sobre el yen, sugiriendo que las autoridades están preparadas para actuar y frenar la depreciación excesiva de la moneda. Reiteró que las fluctuaciones recientes "no se ajustan a los fundamentos económicos".

El yen alcanzó 159,45 frente al dólar la semana anterior, su nivel más bajo desde julio de 2024, cuando Japón intervino por última vez en el mercado cambiario.

El yen ha estado bajo presión durante meses por varios factores: incertidumbre política con la nueva administración, su rol en operaciones de carry trade (donde los inversionistas piden prestado en yenes para invertir en divisas de mayor rendimiento), y más recientemente, las expectativas de expansión fiscal tras el anuncio de elecciones anticipadas.

Política fiscal vs refugio

La primera ministra Sanae Takaichi anunció que disolverá la cámara baja del parlamento el 23 de enero, con elecciones programadas para el 8 de febrero. Declaró que "mi administración pondrá fin a una política fiscal excesivamente estricta".

Takaichi es conocida por favorecer el gasto público expansivo. En noviembre anunció un importante paquete de estímulo para aliviar el costo de vida de los hogares. Los analistas señalan que sus altos índices de aprobación apuntan a una victoria del Partido Liberal Democrático, lo que le otorgaría mayor poder para implementar políticas fiscales más agresivas.

Esta perspectiva ha presionado al yen en las últimas semanas, ya que mayor gasto fiscal sin respaldo de ingresos suele debilitar a la moneda. Sin embargo, en la sesión del lunes, el efecto refugio por los aranceles de Trump compensó temporalmente esta presión.

La prolongada debilidad del yen complica los esfuerzos del gobierno por contener el costo de vida, ya que Japón depende de importaciones para productos básicos como energía y alimentos. Esta inflación importada también preocupa al Banco de Japón.

Decisión del BoJ y niveles clave

El principal catalizador de la semana será el anuncio de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) el viernes. Se espera que el banco central mantenga las tasas de interés estables en 0,75%. La respuesta del Banco de Japón será crucial, dada la preferencia expresada por la primera ministra Takaichi por la cooperación y una menor independencia del banco central.

Los bonos japoneses también reflejan la tensión. Los rendimientos a 10 y 20 años alcanzaron máximos desde 1999 por temor a expansión fiscal, mientras que el bono a 30 años tocó su nivel más alto desde su lanzamiento.

Desde el punto de vista técnico, el nivel clave a vigilar se ubica en torno a los 158,10. Una ruptura por encima de esta zona, acompañada de un ambiente macroeconómico y político sin mayores sorpresas derivadas de las tensiones comerciales de Trump, junto con una decisión de tasas del BoJ en línea con lo previsto, podría llevar al par a volver a cotizar en los 159,45.

Por el contrario, si el par no logra superar los 158,10 y la aversión al riesgo global persiste, el yen podría consolidar las ganancias recientes y buscar soporte en la zona de 156,50-157,00. En ese escenario, cualquier señal hawkish del BoJ el viernes reforzaría la fortaleza del yen, mientras que un tono dovish volvería a presionar a la moneda japonesa.

Fuente: xStation5

_________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí