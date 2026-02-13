Venezuela otorgará nuevos bloques petroleros a Chevron y Repsol

El petróleo cae ante expectativas de mayor oferta global y menor riesgo geopolítico.

La producción podría aumentar hasta un 30% en los próximos 18-24 meses si se amplían las licencias.

Venezuela planea adjudicar nuevos bloques petroleros a Chevron y Repsol en línea con la estrategia energética de EE.UU.

Venezuela se prepara para otorgar nuevos bloques de exploración y producción petrolera a Chevron y la española Repsol esta misma semana, según informó Bloomberg citando fuentes familiarizadas con el asunto. El movimiento representa un paso clave en la estrategia de la administración Trump para revitalizar el sector energético del país sudamericano.

La decisión podría marcar un punto de inflexión para la industria petrolera venezolana, que ha sufrido una profunda caída en la última década.

EE.UU. busca desplazar la influencia de China y Rusia

Otorgar mayor acceso a territorio petrolero venezolano a empresas estadounidenses y europeas es un pilar fundamental en la iniciativa del presidente Donald Trump para reconstruir el deteriorado sector energético del país.

La finalidad estratégica no responde únicamente a intereses económicos, sino que también tiene un fuerte componente geopolítico, el cual es erosionar la influencia de China y Rusia en Venezuela, dos actores que han ganado presencia en el país en los últimos años.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó el jueves un proyecto operado por Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco y declaró que la oportunidad de cooperación entre ambos países “es inmensa” tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Wright se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango que ha viajado a Venezuela en casi tres décadas, lo que refleja la aceptación de la administración Trump hacia la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del gobierno de Maduro.

Producción petrolera podría aumentar 30% en 18-24 meses

En una entrevista con Bloomberg TV, Wright indicó que Estados Unidos otorgaría licencias adicionales “pronto”, permitiendo a compañías como Chevron ampliar su producción.

Según sus estimaciones, la producción petrolera venezolana podría incrementarse hasta un 30% en los próximos 18 a 24 meses.

Se espera que la administración Trump emita una licencia general que permita a compañías internacionales explorar y producir en Venezuela sin violar las sanciones estadounidenses. Esta medida sería parte de una serie de autorizaciones del Departamento del Tesoro para reabrir gradualmente el sector petrolero desde la captura de Maduro el 3 de enero.

Industria petrolera colapsada

Venezuela posee una de las mayores reservas de crudo del mundo, pero su industria ha colapsado debido a mala gestión, corrupción, negligencia y sanciones internacionales

La producción ha caído a aproximadamente 1 millón de barriles diarios, menos de un tercio de los niveles registrados en la década de 1990, cuando superaba los 3 millones de barriles por día.

Actualmente, Chevron es la única empresa occidental privada que extrae petróleo en Venezuela bajo una licencia especial del Departamento del Tesoro. La compañía representa cerca de una cuarta parte de la producción total venezolana.

Por su parte, Repsol mantiene participaciones en varios bloques, aunque perdió su autorización para producir crudo el año pasado cuando la administración Trump intensificó las sanciones. Entre sus activos clave destaca Cardón IV, una empresa conjunta con la italiana Eni para explotar el yacimiento marino Perla, que suministra gas a centrales eléctricas en el oeste del país.

OPEP+ podría reanudar aumentos de producción en abril

En paralelo, algunos países de la OPEP+ consideran reanudar incrementos de producción en abril, al estimar que los temores de una sobreoferta están sobredimensionados.

La coalición liderada por Arabia Saudita y Rusia aún no ha tomado una decisión formal, y las conversaciones previas a la reunión del 1 de marzo no han comenzado.

El petróleo cae por expectativas de mayor oferta global

Los precios del petróleo operan a la baja y se encaminan a pérdidas semanales:

WTI: cae 0,60% hasta USD 62,45 por barril



Brent: retrocede 0,54% hasta USD 67,17 por barril

La caída responde a expectativas de un aumento en la oferta global y a la disminución de temores por interrupciones en Oriente Medio.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) redujo su previsión de crecimiento de la demanda para este año y señaló que la oferta se recuperará tras las pérdidas de enero causadas por la tormenta invernal en Estados Unidos.

Además, las declaraciones de Trump, quien afirmó que preferiría alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y continuar las negociaciones, ayudaron a disipar los riesgos de una intervención militar que pudiera afectar el suministro.

¿Qué implica para los inversionistas?

Si Venezuela logra aumentar su producción en 30% y la OPEP+ retoma incrementos en abril, el mercado podría enfrentarse a un escenario de mayor oferta global, lo que presionaría los precios del crudo en el corto plazo.

Sin embargo, el riesgo geopolítico sigue siendo un factor determinante.

Análisis Técnico OIL.WTI

Desde una perspectiva técnica en gráfico diario, el crudo WTI (OIL.WTI) se encuentra en una fase de consolidación decisiva tras su reciente repunte alcista, oscilando dentro de un rango lateral delimitado por la resistencia superior de los 65.79 y un soporte crítico en los 62.17. Actualmente, la cotización pone a prueba esta zona de soporte, la cual confluye directamente con la EMA de 200 períodos, nivel que actúa como frontera técnica fundamental entre la continuidad de la recuperación o un retroceso más profundo hacia la EMA de 50 períodos. El indicador MACD advierte sobre un deterioro en el impulso comprador, exhibiendo un cruce bajista reciente y un histograma con barras negativas en expansión, lo que sugiere que la presión vendedora podría forzar la ruptura del soporte de 62.17 si los compradores no defienden esta zona clave a corto plazo.

Fuente: xStation5.

