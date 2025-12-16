Wall Street abre a la baja tras el NFP y datos mixtos

- Wall Street abre con leves caídas tras el NFP, mientras el Nasdaq 100 pierde soportes técnicos clave y el mercado evalúa datos macro y noticias corporativas en un entorno de volatilidad contenida.
Resumen diario: auge festivo en materias primas
PIB de EE.UU. Crece 4,3% en Tercer Trimestre: Impacto en S&P 500
Novo Nordisk: de los riesgos a nuevas oportunidades
China impulsa la tecnología, pero la economía aún no despega tras el COVID
