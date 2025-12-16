Leer más
12:20 · 16 de diciembre de 2025

Wall Street abre a la baja tras el NFP y datos mixtos

Conclusiones clave
US100
Índices
-
-
US2000
Índices
-
-
PayPal
Acciones
PYPL.US, PayPal Holdings Inc
-
-
Ford Motor
Acciones
F.US, Ford Motor Co
-
-
Conclusiones clave
  • Wall Street abre con leves caídas tras el NFP, mientras el Nasdaq 100 pierde soportes técnicos clave y el mercado evalúa datos macro y noticias corporativas en un entorno de volatilidad contenida.
23 de diciembre de 2025, 16:01

Resumen diario: auge festivo en materias primas
23 de diciembre de 2025, 14:36

PIB de EE.UU. Crece 4,3% en Tercer Trimestre: Impacto en S&P 500
23 de diciembre de 2025, 14:23

Novo Nordisk: de los riesgos a nuevas oportunidades
23 de diciembre de 2025, 12:35

China impulsa la tecnología, pero la economía aún no despega tras el COVID

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo