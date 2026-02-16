Warner Bros. evalúa reabrir negociaciones con Paramount tras oferta mejorada

Obstáculos regulatorios y presión de accionistas añaden incertidumbre a una posible guerra de ofertas.

Paramount mantiene su propuesta de USD 30 por acción , pero mejora condiciones financieras y garantías.

Warner Bros. Discovery analiza retomar conversaciones con Paramount tras una oferta modificada que podría superar la de Netflix .

Warner Bros. Discovery Inc. está considerando reanudar las negociaciones de venta con Paramount Skydance Corp. tras recibir la última oferta modificada de su rival, según informó Bloomberg citando fuentes familiarizadas con el asunto. La medida podría desencadenar una segunda guerra de ofertas con Netflix Inc. por el control de uno de los estudios más importantes de Hollywood.

Junta directiva debate el camino a seguir

Miembros de la junta directiva de Warner Bros. están debatiendo si Paramount podría ofrecer una vía hacia un mejor acuerdo, aunque aún no han decidido cómo responder y mantienen un acuerdo vinculante con Netflix, según las fuentes.

Esta es la primera vez que la junta considera que la oferta de Paramount podría resultar en un mejor acuerdo o impulsar a Netflix a aumentar su propuesta. La compañía también ha enfrentado presión de accionistas para que, al menos, se comunique con Paramount.

El posible cambio de rumbo marca un punto de inflexión en una operación que podría redefinir el panorama del streaming y del negocio del entretenimiento global.

Paramount endulza su oferta

Paramount presentó la semana pasada términos modificados que abordan varias inquietudes clave:

Comisión de ruptura: cubrirá los USD 2.800 millones adeudados a Netflix si Warner Bros. rescinde su acuerdo.



Refinanciación de deuda: ofrece respaldar una refinanciación de la deuda de Warner Bros.



Garantía de cierre: compensará a los accionistas de Warner Bros. si el acuerdo no se concreta antes del 31 de diciembre.



Comisión trimestral: ofrece USD 0,25 por acción (aproximadamente USD 650 millones) en efectivo cada trimestre a partir de 2027 hasta el cierre.



Sin embargo, Paramount no aumentó su oferta de USD 30 por acción, que valora el acuerdo en USD 108.400 millones incluyendo deuda.

Estas mejoras buscan mitigar el escepticismo sobre la capacidad de financiación y la ejecución del acuerdo.

Netflix vs. Paramount

Netflix acordó en diciembre comprar los estudios y activos de streaming de Warner por USD 27,75 por acción en efectivo y acciones, con los activos de cable de Discovery Global cedidos a los inversionistas.

Por su parte, Paramount lanzó una oferta pública de adquisición hostil por la totalidad de Warner Discovery a USD 30 por acción, argumentando que las acciones de Discovery no tendrían valor patrimonial bajo el acuerdo con Netflix.

Ambas compañías han señalado que podrían mejorar sus propuestas. El CEO de Paramount, David Ellison, declaró que la oferta actual no es la definitiva, mientras que la dirección de Netflix comunicó a sus accionistas que su propuesta también podría incrementarse.

Mercados de predicción

Los mercados de predicción en línea reflejan una competencia ajustada. Hasta el lunes, Polymarket implicaba:

45% de probabilidades de que Netflix cierre el acuerdo



37% de probabilidades de que Paramount concrete la adquisición



18% de probabilidades de que no se cierre ningún acuerdo antes del 30 de junio de 2027



Este escenario muestra que el desenlace está lejos de definirse y que la incertidumbre sigue siendo elevada.

Obstáculos regulatorios para Netflix

Las probabilidades han cambiado en parte debido a los posibles obstáculos regulatorios que enfrentaría Netflix. En una audiencia del Comité Judicial a principios de este mes, varios senadores republicanos y demócratas expresaron preocupación por la posibilidad de que el acuerdo implique mayores costos y menos opciones para los consumidores.

Las acciones de Netflix han caído más del 40% desde su máximo de junio, reflejando la inquietud de los inversionistas respecto al impacto financiero y regulatorio de la operación con Warner Bros.

Fuente: xStation5

Presión de accionistas activistas

Varios accionistas de Warner Bros., entre ellos Pentwater Capital Management y Ancora Holdings Group, han manifestado públicamente que la junta debería colaborar con Paramount.

Ancora, que ha acumulado una participación de casi USD 200 millones, anunció su intención de oponerse al acuerdo con Netflix, argumentando que la junta no se comunicó suficientemente con Paramount sobre su oferta rival. Sin embargo, según el último recuento, solo se ofrecieron 42,3 millones de acciones a Paramount, menos del 2% de las acciones en circulación.

La presión de estos fondos añade una dimensión estratégica al proceso, ya que la gobernanza corporativa podría inclinar la balanza.

Preocupaciones sobre el financiamiento de Paramount

Warner Bros. había rechazado formalmente en enero una oferta modificada de Paramount, expresando profundo escepticismo sobre la capacidad de la compañía para ejecutar lo que calificó como “la mayor compra apalancada de la historia”.

Paramount, cuya capitalización bursátil ronda los USD 14.000 millones, busca llevar adelante una adquisición que requeriría USD 94.650 millones en deuda y capital, casi siete veces su valor de mercado. El multimillonario Larry Ellison anunció que garantizaría personalmente USD 40.400 millones en financiación de capital para respaldar la oferta.

Warner Bros. señaló este nivel de apalancamiento como un riesgo excesivo que podría comprometer la estabilidad financiera de la empresa combinada.

Activos estratégicos en disputa

Tanto Netflix como Paramount codician a Warner Bros. por sus estudios líderes de cine y televisión, su amplio catálogo de contenido y franquicias icónicas como Juego de Tronos, Harry Potter y los superhéroes de DC Comics, incluyendo Batman y Superman.

Si Warner Bros. decide reanudar su relación con Paramount, deberá notificar primero a Netflix. Posteriormente, intentará que Paramount eleve su oferta por encima de USD 30 por acción. Si la considera superior, Netflix tendrá derecho a igualarla, lo que podría desatar una nueva escalada en el precio.

El desenlace de esta operación no solo redefinirá el futuro de Warner Bros. Discovery, sino también el equilibrio competitivo en la industria global del entretenimiento y el streaming.

Fuente: xStation5.

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí