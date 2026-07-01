Warsh modera el tono restrictivo de la Fed y devuelve el optimismo a los compradores de Oro

La jornada de hoy estuvo marcada por el evento más importante del Foro Económico del BCE en Sintra (Portugal). Durante un panel de discusión participó el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien recientemente había sido percibido como un dirigente de postura más restrictiva, aunque sigue siendo una incógnita para los mercados. Sus declaraciones, junto con unos datos económicos de Estados Unidos ligeramente más débiles de lo esperado, no solo debilitaron al dólar estadounidense, sino que también devolvieron el optimismo a los inversionistas del Oro, que recuperó el nivel de 4.000 dólares por onza e incluso llegó a poner a prueba la zona de 4.100 dólares.

Aspectos clave del discurso de Kevin Warsh

El fin del "forward guidance": Warsh rompe definitivamente con la tradición de sus predecesores. La Reserva Federal no entregará al mercado señales claras sobre los próximos movimientos de las tasas de interés . Los inversionistas deberán centrarse únicamente en los datos económicos. Warsh respaldó firmemente la postura de la presidenta del BCE , Christine Lagarde , sobre este punto.

Lucha intransigente contra la inflación: Warsh afirmó de forma contundente: "Queremos alcanzar la estabilidad de precios". Agregó que quienes crean que la Fed aceptará una inflación superior al 2% se sentirán decepcionados. Considera que los precios siguen siendo demasiado elevados. Este mensaje continúa reflejando un tono claramente restrictivo.

Ligero optimismo y descenso de las expectativas de inflación: El presidente de la Fed señaló que durante las primeras cuatro semanas de su mandato las expectativas de inflación y los riesgos asociados a ella han disminuido. También destacó que los rendimientos de los bonos y la volatilidad del mercado se han reducido. Esto entrega un mayor respaldo a los inversionistas del Oro .

"Disputa familiar" en julio: Warsh anunció que en la próxima reunión del FOMC , que se celebrará dentro de cuatro semanas, habrá un intenso debate. No quiso especular sobre si el actual repunte de la inflación , provocado por el conflicto con Irán , será transitorio.

Reducción del balance de la Reserva Federal (QT): Confirmó su conocida postura restrictiva, al señalar que desea un balance más reducido porque considera que un balance demasiado grande "roza la política fiscal" y contribuye principalmente a inflar el precio de los activos financieros. Sin embargo, indicó que cualquier cambio se implementará de manera cuidadosa y transparente. Esto representa una noticia ligeramente negativa para los índices bursátiles .

La independencia de la Fed permanece intacta: Aseguró que, pese a los recientes fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos (incluido el caso de Lisa Cook ), la Reserva Federal mantendrá plenamente su independencia y continuará actuando estrictamente conforme a su mandato.

Optimismo tecnológico (IA): Considera que Estados Unidos será el principal beneficiario de la revolución de la inteligencia artificial (IA). Aunque el auge tecnológico impulsa la inflación en el corto plazo debido al aumento de la demanda de componentes, en el largo plazo el incremento de la productividad podría cambiar las reglas de la política monetaria.

¿Está Warsh moderando el sentimiento del mercado?

Se podría responder, desde un punto de vista estrictamente analítico: sí y no. Warsh está desempeñando el papel de un "árbitro objetivo", algo que los mercados han recibido con alivio. Tras su primera reunión de junio, Wall Street temía que Warsh adoptara una postura extremadamente restrictiva y estuviera dispuesto a elevar agresivamente las tasas de interés como respuesta al conflicto con Irán. Sin embargo, en Sintra, Warsh no endureció su discurso. Aunque reiteró que el objetivo sigue siendo una inflación del 2%, también envió varios mensajes tranquilizadores al mercado:

Reconoció que las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación han disminuido ligeramente durante el último mes.

han disminuido ligeramente durante el último mes. Destacó con satisfacción la caída de los rendimientos de los bonos.

Al abandonar el forward guidance, eliminó el temor de que la Reserva Federal anunciara con anticipación una serie de nuevas subidas de tasas.

Esto significa que los mercados ya no perciben una amenaza inmediata de un endurecimiento agresivo de la política monetaria, lo que, combinado con los últimos datos macroeconómicos, impulsó un debilitamiento del dólar y un repunte de los activos de riesgo.

¿El EURUSD vuelve a 1,14 y el Oro se dispara hasta los 4.100 dólares?

Paralelamente al discurso de Warsh, se publicaron importantes datos del sector manufacturero estadounidense (ISM Manufacturero), que ayudan a explicar estos importantes movimientos del mercado.

ISM más débil y fuerte caída del índice de precios: El Índice ISM Manufacturero retrocedió hasta 53,3 (previsión: 53,9 ) y el componente de nuevos pedidos también resultó inferior a las expectativas. Lo más importante fue la fuerte caída del Índice de Precios Pagados del ISM , que descendió hasta 73 (anterior: 82,1 ; previsión: 77,5 ).

Reacción del EURUSD (movimiento hacia 1,14): Dado que el subíndice de precios estadounidense cayó con fuerza y el propio Warsh afirmó que los riesgos inflacionarios están disminuyendo, los inversionistas concluyen que la Reserva Federal no necesitará reaccionar agresivamente con nuevas subidas de tasas. Los rendimientos de los bonos estadounidenses retroceden, debilitando al dólar e impulsando al EURUSD al alza.

Espectacular regreso del Oro a los 4.100 dólares: El Oro recibió hoy una combinación ideal de factores positivos. Geopolítica: El conflicto con Irán y la incertidumbre existente (incluyendo los comentarios de J.D. Vance y de la Casa Blanca sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo, aunque el riesgo sigue presente) mantienen elevada la demanda por activos refugio. Dólar más débil y menores rendimientos: Como los datos del ISM moderan las expectativas de una Fed más agresiva y Warsh no amenaza con nuevas subidas inmediatas de tasas, disminuye el costo de oportunidad de mantener posiciones en Oro . Ausencia de forward guidance: Al dejar de orientar explícitamente al mercado, la Reserva Federal aumenta la incertidumbre sobre el futuro, y el Oro suele beneficiarse de este tipo de escenarios. El regreso hacia la zona de 4.100 dólares representa tanto una señal de fortaleza técnica como un respaldo fundamental para el metal bajo la nueva dirección de la Fed .



El Oro comenzó la sesión de hoy cayendo por debajo de los 4.000 dólares, aunque durante los últimos días ese nivel se ha consolidado como un soporte cada vez más sólido. Hoy el metal recupera posiciones por encima del retroceso de Fibonacci del 38,2%. Conviene recordar que durante noviembre de 2025 el nivel de 4.000 dólares fue puesto a prueba en varias ocasiones. Si las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés continúan disminuyendo (aunque el mercado todavía descuenta más de una subida antes de finalizar este año), el Oro podría extender su recuperación. El EURUSD también rebota, aunque permanece ligeramente por debajo del nivel de 1,14. Fuente: xStation5