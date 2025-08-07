El petróleo volvió a probar los mínimos recientes a medida que Arabia Saudita planea aumentar la producción
Resumen: El petróleo vuelve bajo presión para volver a probar los mínimos de corto plazo Oil.WTI cae a mínimo...
Arista Networks es una empresa tecnológica estadounidense especializada en ofrecer soluciones avanzadas para centros de datos, infraestructura de redes y computación en la nube en el sector empresarial. La compañía diseña y fabrica conmutadores Ethernet de alto...
Optimismo en la apertura de Wall Street: Duolingo lidera subidas La apertura Wall Street de hoy refleja un renovado optimismo Wall Street, impulsado por sólidos informes trimestrales y anuncios corporativos. El Nasdaq 100 avanza 0,8 %, Apple registra un notable +2,4 % tras la presentación...
El presidente Donald Trump intensificó las tensiones comerciales al aumentar los aranceles a los productos indios al 50 %, citando como motivo las continuas importaciones de petróleo ruso por parte de ese país. La nueva tasa suma un arancel adicional del 25 % sobre el ya anunciado...
Teresa May, contra las cuerdas. La libra ha comenzado la semana con caídas, a medida que aumenta la especulación de que Theresa...
Resumen: Los mercados de valores europeos suben en la apertura tras un aumento en China IEl mercado de bonos italiano se recupera ligeramente...
Los inversores obtendrán lecturas macroeconómicas cruciales de EEUU y la economía Europea esta semana. Sin embargo no son los propios...
Resumen: La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) crea una nueva división para Fintechs La directora del Banco Central de Rusia...
Resumen: La fortaleza en el dólar no ha interrumpido las alzas en los precios del oro. Los precios del oro prueban la media de 200...
Resumen: Los mercados bursátiles europeos cotizan ligeramente al alza poco después de la apertura, reduciendo las caídas...
Resumen: Los traders observarán atentamente la inflación Canadiense y las ventas minoristas antes de la reunión del BoC la...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen:: Los mercados de renta variable europeos inician las operaciones del jueves con pocos cambios Weidmann del Bundesbank se une...
Encontramos al Dólar cotizando en las inmediaciones de los 671 Pesos por Dólar. Durante la jornada de ayer y hoy hemos asistido...
Resumen: La inflación del IPC en Inglaterra experimentó una deceleración mayor de la esperada Las minutas del Banco...
Resumen: Estados Unidos busca iniciar negociaciones comerciales con la UE, Reino Unido y Japón El DAX (DE30 en xStation5) con problemas...
Resumen: Atención al GBP ya que llega el informe de inflación La inesperada caída indicada por API da esperanza...
Resumen: Semana intensa para la política europea. El DAX (DE30 en xStation5) se suma a las ganancias y se aleja del soporte de...
Resumen: Se espera que los indicadores de olas de crecimiento de UK permanezcan sin cambios Se prevee otro deterioro en el índice...
Resumen: El índice alemán cotiza en mínimos anuales Corrección ABC en juego DAX (DE30 en xStation5) prueba...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: El FMI indica que el crecimiento del sector de la criptomoneda podría desestabilizar al sector financiero en caso de que sigan...
Resumen: El miembro de la coalición de Merkel pierde la mayoría absoluta en el estado bávaro El DAX (DE30 en xStation5)...
