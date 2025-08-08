Leer más

Análisis de mercado

Ethereum supera los 4.000 USD, impulsado por la demanda corporativa

8 de agosto de 2025

Por primera vez desde diciembre, Ethereum (ETH) ha superado la barrera de los 4.000 dólares. El viernes 8 de agosto de 2025, la criptomoneda alcanzó un máximo ligeramente por encima de ese nivel. Este hito podría marcar el fin de una lucha de ocho meses con una importante...

Acción de la semana – Arista Networks (07.08.2025)

7 de agosto de 2025

Arista Networks es una empresa tecnológica estadounidense especializada en ofrecer soluciones avanzadas para centros de datos, infraestructura de redes y computación en la nube en el sector empresarial. La compañía diseña y fabrica conmutadores Ethernet de alto...

Duolingo lidera alzas de 23 % en la apertura de Wall Street

7 de agosto de 2025

Optimismo en la apertura de Wall Street: Duolingo lidera subidas La apertura Wall Street de hoy refleja un renovado optimismo Wall Street, impulsado por sólidos informes trimestrales y anuncios corporativos. El Nasdaq 100 avanza 0,8 %, Apple registra un notable +2,4 % tras la presentación...

