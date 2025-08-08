Ethereum supera los 4.000 USD, impulsado por la demanda corporativa

Por primera vez desde diciembre, Ethereum (ETH) ha superado la barrera de los 4.000 dólares. El viernes 8 de agosto de 2025, la criptomoneda alcanzó un máximo ligeramente por encima de ese nivel. Este hito podría marcar el fin de una lucha de ocho meses con una importante...

Leer más