Leer más

Análisis de mercado

Compañía de la Semana – Advanced Micro Devices (14.08.2025)

14 de agosto de 2025

AMD (Advanced Micro Devices) es un líder mundial en la producción de procesadores avanzados y tarjetas gráficas, que ofrece soluciones innovadoras para ordenadores personales, centros de datos y dispositivos de videojuegos. La empresa ha estado compitiendo durante años con...

Leer más

Mercado alcista de la plata avanza, ganando más de un 1,5 % hoy

13 de agosto de 2025

La plata está experimentando un notable repunte de precios en 2025, posicionándose como una de las materias primas con mejor desempeño en los mercados globales. Con un precio cercano a 38,5 USD por onza, el metal precioso acumula ya un alza del 33 % en lo que va de año, superando...

Leer más

El precio de la soja supera los 10 dólares tras el llamado de Trump a incrementar las compras.

12 de agosto de 2025

China detiene las compras de soja estadounidense de nueva cosecha China aún no ha reservado un solo envío de soja estadounidense de nueva cosecha para la temporada 2025/26, lo que marca el inicio más lento en al menos 20 años. Las compras chinas de soja estadounidense...

Leer más

9 de noviembre de 2018
8 de noviembre de 2018
7 de noviembre de 2018
6 de noviembre de 2018
5 de noviembre de 2018
2 de noviembre de 2018

Calendario económico

Sentimiento de mercado

Vea qué porcentaje de traders tiene posiciones de compra (alcistas) ) o de venta (bajistas) en XTB

Mayores movimientos

Variación diaria de instrumentos financieros cotizados en XTB

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo