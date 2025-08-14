Calendario económico: ¿Subirá la ola de crecimiento?
Resumen: El informe laboral de EEUU podría dar una sorpresa en términos de ola de crecimiento PMI de construcción...
AMD (Advanced Micro Devices) es un líder mundial en la producción de procesadores avanzados y tarjetas gráficas, que ofrece soluciones innovadoras para ordenadores personales, centros de datos y dispositivos de videojuegos. La empresa ha estado compitiendo durante años con...
Leer más
La plata está experimentando un notable repunte de precios en 2025, posicionándose como una de las materias primas con mejor desempeño en los mercados globales. Con un precio cercano a 38,5 USD por onza, el metal precioso acumula ya un alza del 33 % en lo que va de año, superando...
Leer más
China detiene las compras de soja estadounidense de nueva cosecha China aún no ha reservado un solo envío de soja estadounidense de nueva cosecha para la temporada 2025/26, lo que marca el inicio más lento en al menos 20 años. Las compras chinas de soja estadounidense...
Leer más
Resumen: El informe laboral de EEUU podría dar una sorpresa en términos de ola de crecimiento PMI de construcción...
Resumen: El petróleo reacciona positivamente a los últimos datos de inventario. Inventario semanal de 3.2M en línea con...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el...
Resumen: Friedrich Merz podría suceder a Merkel como líder de CDU El DAX (DE30 en xStation5) se acerca al área de...
Resumen: El informe de inflación de la Eurozona atraerá la atención durante las horas operativas Europeas Informe ADP programado...
Resumen: Varios bancos japoneses probarán el sistema de pagos basado en blockchain Hay más de doscientas empresas relacionadas...
Las nuevas amenazas de parte del presidente de EEUU Donald Trump, diciendo que si en la reunión de noviembre con su par Chino Xi Jimping , pondría...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Se dice que los Países Bajos se convertirán en el eje principal del trading europeo después del Brexit El...
Resumen: Se espera que la economía de la UEM mantenga el ritmo de crecimiento del anterior trimestre Se prevee que los datos de...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Citi emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente corta en...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el...
Resumen: Cuatro gigantes de la industria agrícola en EEUU planean implementar el uso de blockchain en el comercio global de grano El...
Resumen: Las acciones en Europa inician la nueva semana de negociación al alza a pesar de los estados de ánimo sombríos en...
Lunes: El calendario de hoy parece bastante vacío, como ya es habitual. Los inversores obtendrán algunos datos respecto a los ingresos...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el...
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor