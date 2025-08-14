Sangrienta apertura en los mercados de valores europeos
Resumen: Las acciones en Europa comienzan el último día de negociación con pérdidas masivas Otra brecha bajista...
AMD (Advanced Micro Devices) es un líder mundial en la producción de procesadores avanzados y tarjetas gráficas, que ofrece soluciones innovadoras para ordenadores personales, centros de datos y dispositivos de videojuegos. La empresa ha estado compitiendo durante años con...
La plata está experimentando un notable repunte de precios en 2025, posicionándose como una de las materias primas con mejor desempeño en los mercados globales. Con un precio cercano a 38,5 USD por onza, el metal precioso acumula ya un alza del 33 % en lo que va de año, superando...
China detiene las compras de soja estadounidense de nueva cosecha China aún no ha reservado un solo envío de soja estadounidense de nueva cosecha para la temporada 2025/26, lo que marca el inicio más lento en al menos 20 años. Las compras chinas de soja estadounidense...
Resumen: La primera lectura del PIB de EEUU para el tercer trimestre es el punto álgido del día de hoy Publicación...
Resumen: El USD cotiza al alza a pesar de los datos Los índices de EE. UU. al alza en la apertura El mercado de valores...
Resumen: El regulador financiero japonés concede a la industria de las criptomonedas la potestad para autorregularse La comisión...
Bank of America Merrill Lynch ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURGBP. El banco ecomienda tomar posiciones largas en los...
Resumen: Las acciones en Europa abren a la baja, pero se alejan rápidamente de los mínimos El BCE enfrenta turbulencias...
Resumen: Se espera que el Norges Bank mantenga sus tipos de interés tras la subida del mes pasado El Banco central de la República...
Resumen: EURUSD frágil, ¿puede el BCE elevar las tensiones? Los precios del oro se han recuperado, los traders observan el PIB de...
Resumen: - EURUSD frágil, ¿puede el BCE elevar el panorama? - Los precios del oro se han recuperado, los traders observan el PIB de...
Resumen: Apertura verde en Europa, el optimismo en China desapareció al final de la negociación Los PMI manufactureros europeos...
Resumen: Los PMIs en el punto de mira a lo largo del día Riksbank y BoC publicarán hoy sus decisiones de tipos de interés Algunas...
Resumen: La Bolsa de Hong Kong considera regular las criptomonedas bajo la normativa vigente Glassdoor: El mercado de criptomonedas crece con fuerza Los...
Resumen: Las acciones en Europa comienzan el día con pérdidas sustanciales después de la sombría sesión en...
El calendario del martes se presenta relativamente vacío, con solo una lectura notable programada. Los inversores obtendrán los inventarios...
Resumen: El petróleo vuelve bajo presión para volver a probar los mínimos de corto plazo Oil.WTI cae a mínimo...
Teresa May, contra las cuerdas. La libra ha comenzado la semana con caídas, a medida que aumenta la especulación de que Theresa...
Resumen: Los mercados de valores europeos suben en la apertura tras un aumento en China IEl mercado de bonos italiano se recupera ligeramente...
Los inversores obtendrán lecturas macroeconómicas cruciales de EEUU y la economía Europea esta semana. Sin embargo no son los propios...
Resumen: La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) crea una nueva división para Fintechs La directora del Banco Central de Rusia...
Resumen: La fortaleza en el dólar no ha interrumpido las alzas en los precios del oro. Los precios del oro prueban la media de 200...
