Mercado alcista de la plata avanza, ganando más de un 1,5 % hoy

La plata está experimentando un notable repunte de precios en 2025, posicionándose como una de las materias primas con mejor desempeño en los mercados globales. Con un precio cercano a 38,5 USD por onza, el metal precioso acumula ya un alza del 33 % en lo que va de año, superando...

