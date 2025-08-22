Leer más

Análisis de mercado

Dow Jones sube 1,4% y alcanza máximos

22 de agosto de 2025

Los futuros del Dow Jones Industrial Average registran alzas tras el discurso de Jerome Powell en el simposio económico de Jackson Hole. Powell advierte de crecientes riesgos para el mercado laboral en EE. UU. La Fed considera que el impacto inflacionario derivado de los aranceles...

🏪 Walmart retrocede en bolsa pese a sólidos resultados 🛒

21 de agosto de 2025

Walmart (Walmart Inc.) presentó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025. Los inversionistas quedaron algo decepcionados. La tasa de crecimiento es débil, las valoraciones se mantienen muy elevadas y los riesgos externos para la compañía están aumentando....

Minutas de la Fed: inflación pesa más que el empleo; el euro se mantiene bajo 1,17

20 de agosto de 2025

Minutas de la reunión de la Fed de julio Las minutas de la Fed de julio revelan que la inflación sigue siendo la principal preocupación de la Reserva Federal, incluso por encima del empleo. La mayoría de los miembros del Comité coincidieron en que los riesgos...

