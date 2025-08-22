CRYPTOS: ¿Se prepara el Bitcoin para un gran cambio?
Resumen: La volatilidad en el mercado de criptomonedas cae significativamente Baja volatilidad, ¿Favorable o perjudicial? El...
Los futuros del Dow Jones Industrial Average registran alzas tras el discurso de Jerome Powell en el simposio económico de Jackson Hole. Powell advierte de crecientes riesgos para el mercado laboral en EE. UU. La Fed considera que el impacto inflacionario derivado de los aranceles...
Walmart (Walmart Inc.) presentó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025. Los inversionistas quedaron algo decepcionados. La tasa de crecimiento es débil, las valoraciones se mantienen muy elevadas y los riesgos externos para la compañía están aumentando....
Minutas de la reunión de la Fed de julio Las minutas de la Fed de julio revelan que la inflación sigue siendo la principal preocupación de la Reserva Federal, incluso por encima del empleo. La mayoría de los miembros del Comité coincidieron en que los riesgos...
Resumen: Índices de Estados Unidos en rojo a la espera de la apertura de Wall St. US500 pierde las ganancias de las elecciones...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Presión...
¿Qué está pasando en el mercado? Tal como lo esperaba el mercado, ayer la reserva federal de EEUU mantiene...
Resumen: Texas toma medidas para combatir a compañías fraudulentas que ofrecen a sus clientes "un 200% de rentabilidad garantizada" Francia...
Resumen: Wall Street abrirá a la baja después del rally del miércoles US30 en posible resistencia después de 2000 puntos...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: El negociador del Brexit de la UE llamó a los negociadores del Reino Unido para acciones más decisivasDAX El DAX...
Resumen: El informe WASDE podría incrementar la volatilidad en el mercado de grano Se espera que la FOMC se mantenga a la espera La...
Resumen: BBVA dirige un préstamo sindicado de 150 millones de USD destinado a un proyecto de investigación en tecnología blockchain La...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Tal...
Resumen: Voto de confianza en el parlamento italiano. El DAX (DE30 en xStation5) vuelve a probar el nivel de los 11600 pts Fresenius...
Resumen: El PMI Canadiense Ivey llama la atención por la tarde El informe DOE en el punto de mira tras las sanciones de Trump El Banco...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UE discutirán hoy el impuesto sobre la renta digital El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: Datos semi-importantes de la UEM Se espera que el informe del mercado laboral de Nueva Zelanda muestre mejoría Los...
Resumen: US500 se recuperó la semana pasada pero no pudo recuperar la media de 200 sesiones Los 2766 puntos, ahora un nivel importante...
Resumen: Las criptomonedas principales frenan su rally alcista tras los resultados positivios de la sesión de ayer El CEO de BlackRock: BlackRock...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
