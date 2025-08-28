Las acciones europeas se benefician de las ganancias corporativas sólidas
Resumen: El negociador del Brexit de la UE llamó a los negociadores del Reino Unido para acciones más decisivasDAX El DAX...
NVIDIA Hoy: Un Líder Global en Tecnología NVIDIA es hoy no solo el mayor productor de procesadores gráficos, sino también uno de los actores clave en el sector tecnológico global. Durante más de dos décadas, la compañía ha influido activamente...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se ha recuperado en los últimos días de las dudas sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Simultáneamente, parece improbable que Estados Unidos imponga restricciones adicionales a las exportaciones de petróleo ruso en el contexto...
Leer más
Los mercados globales abren la sesión de hoy con un clima dispar. Los futuros de Wall Street caen ligeramente, mientras que el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) sube un 1,5% tras las fuertes caídas de la semana pasada. El dólar estadounidense se fortalece a medida que los inversores...
Leer más
Resumen: El negociador del Brexit de la UE llamó a los negociadores del Reino Unido para acciones más decisivasDAX El DAX...
Resumen: El informe WASDE podría incrementar la volatilidad en el mercado de grano Se espera que la FOMC se mantenga a la espera La...
Resumen: BBVA dirige un préstamo sindicado de 150 millones de USD destinado a un proyecto de investigación en tecnología blockchain La...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Tal...
Resumen: Voto de confianza en el parlamento italiano. El DAX (DE30 en xStation5) vuelve a probar el nivel de los 11600 pts Fresenius...
Resumen: El PMI Canadiense Ivey llama la atención por la tarde El informe DOE en el punto de mira tras las sanciones de Trump El Banco...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UE discutirán hoy el impuesto sobre la renta digital El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: Datos semi-importantes de la UEM Se espera que el informe del mercado laboral de Nueva Zelanda muestre mejoría Los...
Resumen: US500 se recuperó la semana pasada pero no pudo recuperar la media de 200 sesiones Los 2766 puntos, ahora un nivel importante...
Resumen: Las criptomonedas principales frenan su rally alcista tras los resultados positivios de la sesión de ayer El CEO de BlackRock: BlackRock...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UEM discutirán el presupuesto italiano hoy El DAX (DE30 en xStation5) aún negocia...
Esta semana los inversores obtendrán lecturas notables con el informe del PIB de UK siendo el principal de ellos. El dólar de EEUU también...
En el comercio reciente ha habido otra ventaja en los mercados mundiales de valores, después de que los comentarios de EE. UU y China...
Resumen: El informe laboral de EEUU podría dar una sorpresa en términos de ola de crecimiento PMI de construcción...
Resumen: El petróleo reacciona positivamente a los últimos datos de inventario. Inventario semanal de 3.2M en línea con...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el...
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor