Compañía de la Semana – NVIDIA (28.08.2025)

28 de agosto de 2025

NVIDIA Hoy: Un Líder Global en Tecnología NVIDIA es hoy no solo el mayor productor de procesadores gráficos, sino también uno de los actores clave en el sector tecnológico global. Durante más de dos décadas, la compañía ha influido activamente...

La plata en máximos de los últimos 14 años

26 de agosto de 2025

Petróleo El petróleo crudo se ha recuperado en los últimos días de las dudas sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Simultáneamente, parece improbable que Estados Unidos imponga restricciones adicionales a las exportaciones de petróleo ruso en el contexto...

Bitcoin enfrenta nuevos obstáculos en su escalada de precios 📉

25 de agosto de 2025

Los mercados globales abren la sesión de hoy con un clima dispar. Los futuros de Wall Street caen ligeramente, mientras que el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) sube un 1,5% tras las fuertes caídas de la semana pasada. El dólar estadounidense se fortalece a medida que los inversores...

