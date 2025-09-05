ENCE: Nuevo Plan estratégico
ENCE La empresa española dedicada a la producción de energías renovables y celulosa acapara la atención en estos...
Los datos del mercado laboral en EE. UU. resultaron muy débiles. A pesar de que se esperaba una creación de alrededor de 75.000 empleos, la cifra final fue de apenas 22.000. Los datos de julio se revisaron ligeramente al alza, pero el balance neto de los dos últimos meses ya es negativo,...
Broadcom (AVGO.US) publicó sus resultados del tercer trimestre fiscal, superando ampliamente las expectativas del mercado y confirmando el creciente papel de la empresa en el segmento de inteligencia artificial. Las acciones subieron un 10,5% en el pre-market de Wall Street, después de...
El sistema financiero de EE. UU. se encuentra en una coyuntura crítica. Durante varias semanas, el Tesoro ha estado realizando subastas sin precedentes de 100.000 millones de dólares en letras a 4 semanas. La Cuenta General del Tesoro (TGA) está aumentando, drenando visiblemente...
Resumen: Esta tarde se publicarán nuevos datos del mercado inmobiliario estadounidense. Las reservas semanales de petróleo crudo...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa comienzan el día muy por debajo del cierre del lunes El DAX (DE30) rompe por...
Resumen: DAX (DE30) retrocede por debajo de su 200WMA El Índice alemán defiende el retroceso de Fibonacci del...
Siemens Gamesa Siemens Gamesa presenta resultados el día de hoy, los inversores estiman unos ingresos de 2.740 millones...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: El primer multiactivo cotizado en criptomonedas ya está disponible en el SIX (Bolsa de Valores de Suiza) LAs...
Resumen: Las acciones en Europa abren con ganancias decentes La UE trabaja sobre normas destinadas a limitar la inversión extranjera. El...
Las cifras macroeconómicas fueron secundarias la semana pasada a la política: caos del Brexit, presupuestos italianos, conversaciones de...
Red Eléctrica consigue aumentar notablemente sus subidas en Bolsa tras el pay-out. La Bolsa tanto a nivel nacional como internacional...
Resumen: El Banco de Canadá, el Banco de Reino Unido y la Autoridad Monetaria de Singapur perfilan la idea de un banco central regulador...
Resumen: AUDCAD no pudo romper por encima de la zona de resistencia a largo plazo. Las perspectivas sobre las futuras decisiones de política...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Se...
Resumen: Las acciones europeas suben más esta mañana desafiando los riesgos relacionados con una batalla comercial entre...
Resumen: Eurostat publicará datos finales de inflación de octubre Producción industrial de EEUU en el punto de mira...
Resumen: Los legisladores respaldan los cambios a la constitución con respecto a la expropiación de tierras sin compensación. Una...
Apertura: SP 500 : -0,73% Dow Jones: -0.80% Nasdaq: -0.85% Comentario: Ventas minoristas americanas +0.8%...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? La...
Los precios del petróleo caen después de que las preocupaciones de Irán se vuelvan exageradas. El inversor deshace sus posiciones...
