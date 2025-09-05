Leer más

Análisis de mercado

🔝El oro se acerca a los 3.600 USD

5 de septiembre de 2025

Los datos del mercado laboral en EE. UU. resultaron muy débiles. A pesar de que se esperaba una creación de alrededor de 75.000 empleos, la cifra final fue de apenas 22.000. Los datos de julio se revisaron ligeramente al alza, pero el balance neto de los dos últimos meses ya es negativo,...

Leer más

Euforia en las acciones de Broadcom 📈 ¿Podrá la compañía desafiar a Nvidia? ❓

5 de septiembre de 2025

Broadcom (AVGO.US) publicó sus resultados del tercer trimestre fiscal, superando ampliamente las expectativas del mercado y confirmando el creciente papel de la empresa en el segmento de inteligencia artificial. Las acciones subieron un 10,5% en el pre-market de Wall Street, después de...

Leer más

¿Podríamos enfrentar pronto una crisis de liquidez? ¿Y qué implicaciones tendría esto para el S&P 500 en el mes más débil del año?

3 de septiembre de 2025

El sistema financiero de EE. UU. se encuentra en una coyuntura crítica. Durante varias semanas, el Tesoro ha estado realizando subastas sin precedentes de 100.000 millones de dólares en letras a 4 semanas. La Cuenta General del Tesoro (TGA) está aumentando, drenando visiblemente...

Leer más

