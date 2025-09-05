Calendario económico: ¿Subirá la ola de crecimiento?
Resumen: El informe laboral de EEUU podría dar una sorpresa en términos de ola de crecimiento PMI de construcción...
Los datos del mercado laboral en EE. UU. resultaron muy débiles. A pesar de que se esperaba una creación de alrededor de 75.000 empleos, la cifra final fue de apenas 22.000. Los datos de julio se revisaron ligeramente al alza, pero el balance neto de los dos últimos meses ya es negativo,...
Broadcom (AVGO.US) publicó sus resultados del tercer trimestre fiscal, superando ampliamente las expectativas del mercado y confirmando el creciente papel de la empresa en el segmento de inteligencia artificial. Las acciones subieron un 10,5% en el pre-market de Wall Street, después de...
El sistema financiero de EE. UU. se encuentra en una coyuntura crítica. Durante varias semanas, el Tesoro ha estado realizando subastas sin precedentes de 100.000 millones de dólares en letras a 4 semanas. La Cuenta General del Tesoro (TGA) está aumentando, drenando visiblemente...
Resumen: El petróleo reacciona positivamente a los últimos datos de inventario. Inventario semanal de 3.2M en línea con...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el...
Resumen: Friedrich Merz podría suceder a Merkel como líder de CDU El DAX (DE30 en xStation5) se acerca al área de...
Resumen: El informe de inflación de la Eurozona atraerá la atención durante las horas operativas Europeas Informe ADP programado...
Resumen: Varios bancos japoneses probarán el sistema de pagos basado en blockchain Hay más de doscientas empresas relacionadas...
Las nuevas amenazas de parte del presidente de EEUU Donald Trump, diciendo que si en la reunión de noviembre con su par Chino Xi Jimping , pondría...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Se dice que los Países Bajos se convertirán en el eje principal del trading europeo después del Brexit El...
Resumen: Se espera que la economía de la UEM mantenga el ritmo de crecimiento del anterior trimestre Se prevee que los datos de...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Citi emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente corta en...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el...
Resumen: Cuatro gigantes de la industria agrícola en EEUU planean implementar el uso de blockchain en el comercio global de grano El...
Resumen: Las acciones en Europa inician la nueva semana de negociación al alza a pesar de los estados de ánimo sombríos en...
Lunes: El calendario de hoy parece bastante vacío, como ya es habitual. Los inversores obtendrán algunos datos respecto a los ingresos...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el...
