USDCHF - recomendación Morgan Stanley
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCHF. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Crece el número de criptomineros deshaciendo posiciones debido al cada vez más bajo nivel de precios El Bitcoin...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Predominan...
REPSOL La petrolera española se encuentra ante la incertidumbre de la volatilidad de su materia prima, el crudo, al desplomarse el petróleo,...
Resumen: Las acciones europeas suben gracias al progreso del Brexit y aligeran la postura de Italia en el presupuesto El DAX (DE30 en...
Los mercados ya están al complet después del fin de semana largo en EEUU, y esperan mensajes clave de líderes globales que van a reunirse...
Resumen: La comisión Europea llama a la iniciativa blockchain a las principales entidades bancarias El Bitcoin (BITCOIN en xStation5)...
Banco Sabadell El banco catalán aflora el interés de los Private Equity y Hedge Fund para posicionarse bajista en el valor,...
¿Qué está pasando en el mercado? Mercados en Europa cotizan levemente en positivo tras los avances en el borrador que...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Señales de advertencia en el reporte del PIB Alemán El DAX (DE30 en xStation5) dibuja un patrón de doble...
Resumen: Los índices PMI de la UE y EEUU, puntos clave en el calendario Los traders de CAD se centran en el informe de inflación...
El real brasileño se ha recuperadodespués de las elecciones. La moneda brasileña todavía tiene mucho margen alcista. Cerrar...
Summary: ECB release minutes from October meeting “Incoming data still consistent with broad-based growth expansion” Single...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Hoy...
GRIFOLS El pasado 29 de octubre, Grifols se disparó en bolsa tras la presentación de una terapia contra el Alzheimer, primer tratamiento...
Resumen: La Ministra de Hacienda Pública Mª Jesús Montero, enarbolando su escudo anti-evasión fiscal y blanqueo de capitales...
