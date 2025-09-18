Informe Diario de Mercado
MORNING MEETING ¿Qué está pasando en el mercado? Predominan...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
REPSOL La petrolera española se encuentra ante la incertidumbre de la volatilidad de su materia prima, el crudo, al desplomarse el petróleo,...
Resumen: Las acciones europeas suben gracias al progreso del Brexit y aligeran la postura de Italia en el presupuesto El DAX (DE30 en...
Los mercados ya están al complet después del fin de semana largo en EEUU, y esperan mensajes clave de líderes globales que van a reunirse...
Resumen: La comisión Europea llama a la iniciativa blockchain a las principales entidades bancarias El Bitcoin (BITCOIN en xStation5)...
Banco Sabadell El banco catalán aflora el interés de los Private Equity y Hedge Fund para posicionarse bajista en el valor,...
¿Qué está pasando en el mercado? Mercados en Europa cotizan levemente en positivo tras los avances en el borrador que...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Señales de advertencia en el reporte del PIB Alemán El DAX (DE30 en xStation5) dibuja un patrón de doble...
Resumen: Los índices PMI de la UE y EEUU, puntos clave en el calendario Los traders de CAD se centran en el informe de inflación...
El real brasileño se ha recuperadodespués de las elecciones. La moneda brasileña todavía tiene mucho margen alcista. Cerrar...
Summary: ECB release minutes from October meeting “Incoming data still consistent with broad-based growth expansion” Single...
MORNING MEETING ¿Qué está pasando en el mercado? Hoy...
GRIFOLS El pasado 29 de octubre, Grifols se disparó en bolsa tras la presentación de una terapia contra el Alzheimer, primer tratamiento...
Resumen: La Ministra de Hacienda Pública Mª Jesús Montero, enarbolando su escudo anti-evasión fiscal y blanqueo de capitales...
Resumen: GBPUSD sube más de 100 pips tras los avances del BREXIT Se profundiza en un mejor acuerdo de comercio entre...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos abren a la baja mientras los inversores asimilan el rechazo del presupuesto de Italia ¿Fue...
Resumen: El BCE dará a conocer los detales de su última reunión. A lo largo del día varios de los principales...
Resumen El zloty se mantiene estable ante la agitación en el sector bancario. Comentarios de la Reserva Federal debilitan...
