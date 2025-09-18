Criptos: Las criptomonedas se toman un respiro tras las profundas caídas
El mercado de criptomonedas se recupera tras notables caídas en las últimas sesiones. Los mayores damnificados de ayer, hoy lideran en nivel...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Resumen: Los índices de EE. UU. cotizan al alza frente a Wall St. Mercados que buscan recuperar pérdidas antes del día festivo...
AMREST AmRest, el holding dueño de toda una red de franquicias de restauración (KFC, Starbucks, Burger King, La Tagliatella o Pizza Hut),...
Resumen: Las acciones europeas abren al alza, FTSE MIB aumenta con comentarios optimistas del gobierno Los rendimientos de los bonos...
Resumen: Las órdenes de bienes duraderos en la agenda a primera hora de la tarde Las ventas de viviendas exstentes ofrecerán datos...
Resumen El euro repliega ante un aumento de la prima de riesgo. El cruce EURNZD se negocia alrededor de su soporte crucial. Riesgo...
El precio del Bitcoin se desploma... ¿Cuál es la causa? 2019 se avecina desesperanzador para los inversores de criptomonedas....
Apertura: SP 500 : -1.7% Dow Jones: -2% Nasdaq: -2% Resumen: US100 liderando las caídas y cae por debajo...
El Bitcoin acumula pérdidas del 30%, el Ethereum del 40% y el BitcoinCash dos terceras partes de su máximo más reciente. Tras...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
ENCE La empresa española dedicada a la producción de energías renovables y celulosa acapara la atención en estos...
Resumen: Esta tarde se publicarán nuevos datos del mercado inmobiliario estadounidense. Las reservas semanales de petróleo crudo...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa comienzan el día muy por debajo del cierre del lunes El DAX (DE30) rompe por...
Resumen: DAX (DE30) retrocede por debajo de su 200WMA El Índice alemán defiende el retroceso de Fibonacci del...
Siemens Gamesa Siemens Gamesa presenta resultados el día de hoy, los inversores estiman unos ingresos de 2.740 millones...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: El primer multiactivo cotizado en criptomonedas ya está disponible en el SIX (Bolsa de Valores de Suiza) LAs...
Resumen: Las acciones en Europa abren con ganancias decentes La UE trabaja sobre normas destinadas a limitar la inversión extranjera. El...
Las cifras macroeconómicas fueron secundarias la semana pasada a la política: caos del Brexit, presupuestos italianos, conversaciones de...
