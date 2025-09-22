GBPUSD - recomendación de IFR
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UEM discutirán el presupuesto italiano hoy El DAX (DE30 en xStation5) aún negocia...
Esta semana los inversores obtendrán lecturas notables con el informe del PIB de UK siendo el principal de ellos. El dólar de EEUU también...
En el comercio reciente ha habido otra ventaja en los mercados mundiales de valores, después de que los comentarios de EE. UU y China...
Resumen: El informe laboral de EEUU podría dar una sorpresa en términos de ola de crecimiento PMI de construcción...
Resumen: El petróleo reacciona positivamente a los últimos datos de inventario. Inventario semanal de 3.2M en línea con...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el...
Resumen: Friedrich Merz podría suceder a Merkel como líder de CDU El DAX (DE30 en xStation5) se acerca al área de...
Resumen: El informe de inflación de la Eurozona atraerá la atención durante las horas operativas Europeas Informe ADP programado...
Resumen: Varios bancos japoneses probarán el sistema de pagos basado en blockchain Hay más de doscientas empresas relacionadas...
Las nuevas amenazas de parte del presidente de EEUU Donald Trump, diciendo que si en la reunión de noviembre con su par Chino Xi Jimping , pondría...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Se dice que los Países Bajos se convertirán en el eje principal del trading europeo después del Brexit El...
Resumen: Se espera que la economía de la UEM mantenga el ritmo de crecimiento del anterior trimestre Se prevee que los datos de...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Citi emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente corta en...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el...
