Informe Diario de Mercado
MORNING MEETING ¿Qué está pasando en el mercado? La...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
MORNING MEETING ¿Qué está pasando en el mercado? La...
Los precios del petróleo caen después de que las preocupaciones de Irán se vuelvan exageradas. El inversor deshace sus posiciones...
Resumen: El Bitcoin sufre pérdidas considerables, acercándose peligrosamente a sus niveles más bajos en más de un años El...
Summary: Los flojos datos provenientes desde China podrían adelantar un enfriamiento de su economía. Apreciamos un sentimiento mixto...
Resumen: El PIB de Alemania disminuyó en el tercer trimestre por primera vez desde principios de 2015 Las acciones growth...
Merlin Properties : La Socimi vive un nuevo escenario ante la incertidumbre instarurada en el sector y en el mercado Merlin properties elevó...
Resumen: Las ventas minoristas de de UK y EEUU dominarán la jornada del jueves Se espera que el DoE informe de un incremento...
Resumen: La inflación de octubre coincide con los pronósticos Lecturas básicas y ganancias semanales faltan pronósticos El...
MORNING MEETING ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: La startup británica Revolut, conocida por ofrecer la posibilidad de realizar pagos tanto en divisa como en criptodivisa, sobrepasa...
OHL, acapara toda la atención de la sesión de hoy, de nuevo la constructora afrenta un nuevo escenario tras alcanzar un nuevo record histórico,...
Resumen: Alemania podria recomendar no aplicar recortes a las pensiones griegas. El DAX (DE30 en xStation5) no consigue romper hacia arriba. Merck...
Resumen: Se espera que el crecimiento de precio en UK suba moderadamente El IPC de inflación de EEUU se ha visto acelerando hasta...
Los precios de las materias primas son los principales catalizadores del mercado este martes, con el cobre rebotando más del 1%, mientras que...
MORNING MEETING ¿Qué está pasando en el mercado? El...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: La fecha límite para la nueva propuesta del presupuesto de Italia termina hoy. El DAX (DE30 en xStation5) intenta escalar...
Resumen: El informe del mercado laboral de UK muestra otra sólida ola de cifras de crecimiento Se cree que la economía Japonesa...
Resumen: La volatilidad en el mercado de criptomonedas cae significativamente Baja volatilidad, ¿Favorable o perjudicial? El...
Resumen: Índices de Estados Unidos en rojo a la espera de la apertura de Wall St. US500 pierde las ganancias de las elecciones...
