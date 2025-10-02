Leer más

Análisis de mercado

Quanta Services: un líder global en infraestructura energética, telecomunicaciones y centros de datos

2 de octubre de 2025

Quanta Services (PWR.US) es una de las compañías más grandes del mundo en la provisión de servicios integrales de ingeniería y construcción para los sectores energético y de telecomunicaciones. Con muchos años de experiencia, Quanta desempeña...

Trump y el cierre del gobierno: ¿otro error de cálculo por parte de Wall Street?

1 de octubre de 2025

Octubre suele ser el mes más turbulento del año para los mercados bursátiles. Su volatilidad promedio es un 33 % superior a la de los otros once meses, y el cierre del gobierno de EE. UU. ha servido como recordatorio de ello. Si bien un cierre prolongado afectaría a cientos...

ÚLTIMA HORA: El petróleo cae a mínimos del día ante posibles aumentos masivos de producción por parte de la OPEP+

30 de septiembre de 2025

El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...

