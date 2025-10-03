Calendario económico: Reunión del FOMC
Resumen: El informe WASDE podría incrementar la volatilidad en el mercado de grano Se espera que la FOMC se mantenga a la espera La...
Los precios del cacao bajaron más de un 4% hoy, coincidiendo con el tercer día del mes y, simultáneamente, el tercer día de la temporada principal oficial 2025/2026. Desde el inicio de esta semana, la caída ha superado el 10%. En los últimos tres meses (excluyendo...
Quanta Services (PWR.US) es una de las compañías más grandes del mundo en la provisión de servicios integrales de ingeniería y construcción para los sectores energético y de telecomunicaciones. Con muchos años de experiencia, Quanta desempeña...
Octubre suele ser el mes más turbulento del año para los mercados bursátiles. Su volatilidad promedio es un 33 % superior a la de los otros once meses, y el cierre del gobierno de EE. UU. ha servido como recordatorio de ello. Si bien un cierre prolongado afectaría a cientos...
Resumen: BBVA dirige un préstamo sindicado de 150 millones de USD destinado a un proyecto de investigación en tecnología blockchain La...
¿Qué está pasando en el mercado? Tal...
Resumen: Voto de confianza en el parlamento italiano. El DAX (DE30 en xStation5) vuelve a probar el nivel de los 11600 pts Fresenius...
Resumen: El PMI Canadiense Ivey llama la atención por la tarde El informe DOE en el punto de mira tras las sanciones de Trump El Banco...
¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UE discutirán hoy el impuesto sobre la renta digital El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: Datos semi-importantes de la UEM Se espera que el informe del mercado laboral de Nueva Zelanda muestre mejoría Los...
Resumen: US500 se recuperó la semana pasada pero no pudo recuperar la media de 200 sesiones Los 2766 puntos, ahora un nivel importante...
Resumen: Las criptomonedas principales frenan su rally alcista tras los resultados positivios de la sesión de ayer El CEO de BlackRock: BlackRock...
¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UEM discutirán el presupuesto italiano hoy El DAX (DE30 en xStation5) aún negocia...
Esta semana los inversores obtendrán lecturas notables con el informe del PIB de UK siendo el principal de ellos. El dólar de EEUU también...
En el comercio reciente ha habido otra ventaja en los mercados mundiales de valores, después de que los comentarios de EE. UU y China...
Resumen: El informe laboral de EEUU podría dar una sorpresa en términos de ola de crecimiento PMI de construcción...
Resumen: El petróleo reacciona positivamente a los últimos datos de inventario. Inventario semanal de 3.2M en línea con...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
¿Qué está pasando en el...
Resumen: Friedrich Merz podría suceder a Merkel como líder de CDU El DAX (DE30 en xStation5) se acerca al área de...
