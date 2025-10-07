Calendario económico: Las ventas minoristas dominan el día
Resumen: Las ventas minoristas de de UK y EEUU dominarán la jornada del jueves Se espera que el DoE informe de un incremento...
Stephen Miran Miran afirmó que la incertidumbre económica ha disminuido y que el crecimiento podría mejorar, aunque advirtió que la política monetaria debe mantener una visión prospectiva debido a sus efectos retardados. Señaló que tanto un exceso...
Petróleo La OPEP+ aumentó su límite de producción para noviembre en 137.000 barriles diarios (bpd). Este nivel replica el incremento de octubre y resulta decepcionante para el mercado. El anuncio siguió a los rumores previos de que la OPEP+ aumentaría...
Las acciones de Meta acumulan un alza del 22 % en 2025, pero eso no significa que hayan perdido atractivo. El mercado aún no valora plenamente a Meta. El negocio de Meta Meta divide su actividad en dos líneas principales: Family of Apps (FoA): Las aplicaciones de Meta...
Resumen: La inflación de octubre coincide con los pronósticos Lecturas básicas y ganancias semanales faltan pronósticos El...
¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: La startup británica Revolut, conocida por ofrecer la posibilidad de realizar pagos tanto en divisa como en criptodivisa, sobrepasa...
OHL, acapara toda la atención de la sesión de hoy, de nuevo la constructora afrenta un nuevo escenario tras alcanzar un nuevo record histórico,...
Resumen: Alemania podria recomendar no aplicar recortes a las pensiones griegas. El DAX (DE30 en xStation5) no consigue romper hacia arriba. Merck...
Resumen: Se espera que el crecimiento de precio en UK suba moderadamente El IPC de inflación de EEUU se ha visto acelerando hasta...
Los precios de las materias primas son los principales catalizadores del mercado este martes, con el cobre rebotando más del 1%, mientras que...
¿Qué está pasando en el mercado? El...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: La fecha límite para la nueva propuesta del presupuesto de Italia termina hoy. El DAX (DE30 en xStation5) intenta escalar...
Resumen: El informe del mercado laboral de UK muestra otra sólida ola de cifras de crecimiento Se cree que la economía Japonesa...
Resumen: La volatilidad en el mercado de criptomonedas cae significativamente Baja volatilidad, ¿Favorable o perjudicial? El...
Resumen: Índices de Estados Unidos en rojo a la espera de la apertura de Wall St. US500 pierde las ganancias de las elecciones...
¿Qué está pasando en el mercado? Presión...
¿Qué está pasando en el mercado? Tal como lo esperaba el mercado, ayer la reserva federal de EEUU mantiene...
Resumen: Texas toma medidas para combatir a compañías fraudulentas que ofrecen a sus clientes "un 200% de rentabilidad garantizada" Francia...
Resumen: Wall Street abrirá a la baja después del rally del miércoles US30 en posible resistencia después de 2000 puntos...
¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
