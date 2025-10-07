Las acciones en Europa continúan con la recuperación el miércoles
Resumen: Friedrich Merz podría suceder a Merkel como líder de CDU El DAX (DE30 en xStation5) se acerca al área de...
Stephen Miran Miran afirmó que la incertidumbre económica ha disminuido y que el crecimiento podría mejorar, aunque advirtió que la política monetaria debe mantener una visión prospectiva debido a sus efectos retardados. Señaló que tanto un exceso...
Petróleo La OPEP+ aumentó su límite de producción para noviembre en 137.000 barriles diarios (bpd). Este nivel replica el incremento de octubre y resulta decepcionante para el mercado. El anuncio siguió a los rumores previos de que la OPEP+ aumentaría...
Las acciones de Meta acumulan un alza del 22 % en 2025, pero eso no significa que hayan perdido atractivo. El mercado aún no valora plenamente a Meta. El negocio de Meta Meta divide su actividad en dos líneas principales: Family of Apps (FoA): Las aplicaciones de Meta...
Resumen: El informe de inflación de la Eurozona atraerá la atención durante las horas operativas Europeas Informe ADP programado...
Resumen: Varios bancos japoneses probarán el sistema de pagos basado en blockchain Hay más de doscientas empresas relacionadas...
Las nuevas amenazas de parte del presidente de EEUU Donald Trump, diciendo que si en la reunión de noviembre con su par Chino Xi Jimping , pondría...
¿Qué está pasando en el mercado
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Se dice que los Países Bajos se convertirán en el eje principal del trading europeo después del Brexit El...
Resumen: Se espera que la economía de la UEM mantenga el ritmo de crecimiento del anterior trimestre Se prevee que los datos de...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Citi emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente corta en...
¿Qué está pasando en el
Resumen: Cuatro gigantes de la industria agrícola en EEUU planean implementar el uso de blockchain en el comercio global de grano El...
Resumen: Las acciones en Europa inician la nueva semana de negociación al alza a pesar de los estados de ánimo sombríos en...
Lunes: El calendario de hoy parece bastante vacío, como ya es habitual. Los inversores obtendrán algunos datos respecto a los ingresos...
¿Qué está pasando en el
Resumen: Las acciones en Europa comienzan el último día de negociación con pérdidas masivas Otra brecha bajista...
Resumen: La primera lectura del PIB de EEUU para el tercer trimestre es el punto álgido del día de hoy Publicación...
Resumen: El USD cotiza al alza a pesar de los datos Los índices de EE. UU. al alza en la apertura El mercado de valores...
Resumen: El regulador financiero japonés concede a la industria de las criptomonedas la potestad para autorregularse La comisión...
