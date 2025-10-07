Leer más

Análisis de mercado

Miembros de la Fed destacan cambios estructurales impulsados por la IA; Kashkari y Miran respaldan dos recortes de tasas este año 🔎

7 de octubre de 2025

Stephen Miran Miran afirmó que la incertidumbre económica ha disminuido y que el crecimiento podría mejorar, aunque advirtió que la política monetaria debe mantener una visión prospectiva debido a sus efectos retardados. Señaló que tanto un exceso...

Leer más

Resumen de materias primas – Petróleo, Oro, Gas Natural y Cacao

7 de octubre de 2025

Petróleo La OPEP+ aumentó su límite de producción para noviembre en 137.000 barriles diarios (bpd). Este nivel replica el incremento de octubre y resulta decepcionante para el mercado. El anuncio siguió a los rumores previos de que la OPEP+ aumentaría...

Leer más

Acción del mes: ¿Logrará Meta ganar la carrera por la inteligencia artificial?

6 de octubre de 2025

Las acciones de Meta acumulan un alza del 22 % en 2025, pero eso no significa que hayan perdido atractivo. El mercado aún no valora plenamente a Meta. El negocio de Meta Meta divide su actividad en dos líneas principales: Family of Apps (FoA): Las aplicaciones de Meta...

Leer más

31 de octubre de 2018
30 de octubre de 2018
29 de octubre de 2018
26 de octubre de 2018
25 de octubre de 2018

Calendario económico

Sentimiento de mercado

Vea qué porcentaje de traders tiene posiciones de compra (alcistas) ) o de venta (bajistas) en XTB

Mayores movimientos

Variación diaria de instrumentos financieros cotizados en XTB

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo