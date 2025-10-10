Leer más

¿Plantea el BCE cambios de política monetaria?

10 de octubre de 2025

Los miembros del BCE sugieren que el ciclo de recortes de tipos de interés ha terminado y describen el estado actual de la política monetaria como prácticamente neutral. Tanto Mārtiņš Kazāks como José Luis Escrivá enfatizaron que se ha alcanzado el objetivo de...

El dólar alcanza su nivel más alto en dos meses 💵 La falta de datos en EE. UU. está conteniendo la tendencia bajista

9 de octubre de 2025

El índice del dólar acumula su cuarta sesión consecutiva al alza (US Dollar Index: +0,6 %), alcanzando su nivel más alto en dos meses. El precio ha superado la media móvil exponencial de 100 días (EMA100, color púrpura oscuro), que en marzo —en...

Acción de la semana – Super Micro Computer (09.10.2025)

9 de octubre de 2025

Super Micro Computer: ¿Se convertirá el proveedor de infraestructura de IA en el próximo gigante tecnológico o es solo una moda pasajera? En apenas dos años, Super Micro Computer (SMCI) ha pasado de ser un fabricante de servidores especializado a convertirse en una...

