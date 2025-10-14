Leer más

Análisis de mercado

Informe de materias primas : El petróleo se enfrenta a riesgos de sobreoferta

14 de octubre de 2025

Petróleo El petróleo crudo se ha visto sometido a una presión considerable debido a la desescalada en Oriente Medio y a la perspectiva de una nueva guerra comercial entre China y Estados Unidos. Donald Trump amenazó con elevar los aranceles a los productos chinos al 100%...

¿Cómo afectan las tierras raras a la industria de defensa europea?

13 de octubre de 2025

En los últimos años, la atención de los inversores y los medios de comunicación se ha centrado principalmente en el espectacular auge de las empresas vinculadas a las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. En torno a la IA y al sector tecnológico...

Aumenta el ritmo de las exportaciones chinas 🔎

13 de octubre de 2025

Los datos comerciales de China correspondientes al mes de septiembre han superado las expectativas. Las exportaciones aumentaron un 8,3% interanual, alcanzando los 328.600 millones de dólares (el nivel más alto en seis meses), mientras que las importaciones aumentaron un 7,4% interanual...

