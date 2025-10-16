GRIFOLS rompe canal bajista
GRIFOLS El pasado 29 de octubre, Grifols se disparó en bolsa tras la presentación de una terapia contra el Alzheimer, primer tratamiento...
En una era donde la inteligencia artificial (IA) plantea nuevos retos técnicos para los fabricantes de chips, Lam Research no solo provee las herramientas necesarias, sino que también contribuye a definir la dirección del cambio. Sus soluciones tecnológicas son fundamentales...
Leer más
Los precios del cacao se mantienen estables en torno a US$5,800 por tonelada, mostrando una notable resiliencia por tercera sesión consecutiva, incluso tras la publicación de datos de procesamiento excepcionalmente negativos provenientes de Malasia y Brasil, con cifras igualmente débiles...
Leer más
Pierre-Olivier Gourinchas, Director del Departamento de Estudios del FMI, junto con Petya Koeva Brooks (Subdirectora) y Deniz Igan (Jefa de División), presentaron las últimas Perspectivas de la Economía Mundial. El Fondo pronostica un crecimiento del PIB mundial del 3,2% en 2025...
Leer más
GRIFOLS El pasado 29 de octubre, Grifols se disparó en bolsa tras la presentación de una terapia contra el Alzheimer, primer tratamiento...
Resumen: La Ministra de Hacienda Pública Mª Jesús Montero, enarbolando su escudo anti-evasión fiscal y blanqueo de capitales...
Resumen: GBPUSD sube más de 100 pips tras los avances del BREXIT Se profundiza en un mejor acuerdo de comercio entre...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos abren a la baja mientras los inversores asimilan el rechazo del presupuesto de Italia ¿Fue...
Resumen: El BCE dará a conocer los detales de su última reunión. A lo largo del día varios de los principales...
Resumen El zloty se mantiene estable ante la agitación en el sector bancario. Comentarios de la Reserva Federal debilitan...
El mercado de criptomonedas se recupera tras notables caídas en las últimas sesiones. Los mayores damnificados de ayer, hoy lideran en nivel...
Resumen: Los índices de EE. UU. cotizan al alza frente a Wall St. Mercados que buscan recuperar pérdidas antes del día festivo...
AMREST AmRest, el holding dueño de toda una red de franquicias de restauración (KFC, Starbucks, Burger King, La Tagliatella o Pizza Hut),...
Resumen: Las acciones europeas abren al alza, FTSE MIB aumenta con comentarios optimistas del gobierno Los rendimientos de los bonos...
Resumen: Las órdenes de bienes duraderos en la agenda a primera hora de la tarde Las ventas de viviendas exstentes ofrecerán datos...
Resumen El euro repliega ante un aumento de la prima de riesgo. El cruce EURNZD se negocia alrededor de su soporte crucial. Riesgo...
El precio del Bitcoin se desploma... ¿Cuál es la causa? 2019 se avecina desesperanzador para los inversores de criptomonedas....
Apertura: SP 500 : -1.7% Dow Jones: -2% Nasdaq: -2% Resumen: US100 liderando las caídas y cae por debajo...
El Bitcoin acumula pérdidas del 30%, el Ethereum del 40% y el BitcoinCash dos terceras partes de su máximo más reciente. Tras...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
ENCE La empresa española dedicada a la producción de energías renovables y celulosa acapara la atención en estos...
Resumen: Esta tarde se publicarán nuevos datos del mercado inmobiliario estadounidense. Las reservas semanales de petróleo crudo...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa comienzan el día muy por debajo del cierre del lunes El DAX (DE30) rompe por...
Resumen: DAX (DE30) retrocede por debajo de su 200WMA El Índice alemán defiende el retroceso de Fibonacci del...
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor