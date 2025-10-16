Leer más

Análisis de mercado

Acción de la semana – Lam Research Corp (16.10.2025)

16 de octubre de 2025

En una era donde la inteligencia artificial (IA) plantea nuevos retos técnicos para los fabricantes de chips, Lam Research no solo provee las herramientas necesarias, sino que también contribuye a definir la dirección del cambio. Sus soluciones tecnológicas son fundamentales...

Los precios del cacao se estabilizan antes de los datos de procesamiento: ¿ya se ha descontado la noticia negativa?

15 de octubre de 2025

Los precios del cacao se mantienen estables en torno a US$5,800 por tonelada, mostrando una notable resiliencia por tercera sesión consecutiva, incluso tras la publicación de datos de procesamiento excepcionalmente negativos provenientes de Malasia y Brasil, con cifras igualmente débiles...

El FMI eleva sus perspectivas de crecimiento mundial 🔎

15 de octubre de 2025

Pierre-Olivier Gourinchas, Director del Departamento de Estudios del FMI, junto con Petya Koeva Brooks (Subdirectora) y Deniz Igan (Jefa de División), presentaron las últimas Perspectivas de la Economía Mundial. El Fondo pronostica un crecimiento del PIB mundial del 3,2% en 2025...

