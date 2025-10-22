Leer más

Análisis de mercado

Estas acciones asustaron a los inversores antes de Halloween — Las grandes perdedoras del mercado en 2025

22 de octubre de 2025

Mientras algunos gigantes como Rheinmetall y Nvidia continúan captando la atención de los inversores, otras compañías están atravesando una verdadera pesadilla en los mercados. Hemos analizado qué acciones se han convertido en decepciones financieras a lo largo...

Texas Instruments se desploma tras resultados: ¿Qué salió mal?

22 de octubre de 2025

Texas Instruments es un ícono en el sector de semiconductores analógicos. Diseña y fabrica sistemas de energía, señal y microcontroladores que se utilizan en automoción, industria, electrónica de consumo y equipos médicos. La compañía...

¿Está Estados Unidos copiando a China? El Gobierno toma participaciones en Intel, MP Materials y más

21 de octubre de 2025

En los últimos meses, Estados Unidos ha invertido en varias empresas consideradas entre las más estratégicas e importantes del país, asegurándose de que puedan fabricar sus propios semiconductores, extraer sus propias tierras raras y producir su propio acero sin depender...

