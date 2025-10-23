Leer más

Análisis de mercado

Resultados de IBM: Crecimiento lento y guía débil

23 de octubre de 2025

IBM presentó ayer sus resultados, que a primera vista parecían sólidos. Los ingresos y el beneficio por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre creció significativamente en términos interanuales. A pesar de ello, la reacción...

Tesla cae un 1,30% pese a ingresos trimestrales récord 🔍

22 de octubre de 2025

Tesla reportó ingresos trimestrales récord y un flujo de caja libre significativamente más alto, impulsado por el mayor volumen de entregas de vehículos en su historia y un despliegue récord de soluciones de almacenamiento energético. Los márgenes del...

Estas acciones asustaron a los inversores antes de Halloween — Las grandes perdedoras del mercado en 2025

22 de octubre de 2025

Mientras algunos gigantes como Rheinmetall y Nvidia continúan captando la atención de los inversores, otras compañías están atravesando una verdadera pesadilla en los mercados. Hemos analizado qué acciones se han convertido en decepciones financieras a lo largo...

