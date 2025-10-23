CRYPTOS: El precio del Bitcoin se desploma... ¿Hasta dónde podría caer?
El Bitcoin acumula pérdidas del 30%, el Ethereum del 40% y el BitcoinCash dos terceras partes de su máximo más reciente. Tras...
IBM presentó ayer sus resultados, que a primera vista parecían sólidos. Los ingresos y el beneficio por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre creció significativamente en términos interanuales. A pesar de ello, la reacción...
Tesla reportó ingresos trimestrales récord y un flujo de caja libre significativamente más alto, impulsado por el mayor volumen de entregas de vehículos en su historia y un despliegue récord de soluciones de almacenamiento energético. Los márgenes del...
Mientras algunos gigantes como Rheinmetall y Nvidia continúan captando la atención de los inversores, otras compañías están atravesando una verdadera pesadilla en los mercados. Hemos analizado qué acciones se han convertido en decepciones financieras a lo largo...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
ENCE La empresa española dedicada a la producción de energías renovables y celulosa acapara la atención en estos...
Resumen: Esta tarde se publicarán nuevos datos del mercado inmobiliario estadounidense. Las reservas semanales de petróleo crudo...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa comienzan el día muy por debajo del cierre del lunes El DAX (DE30) rompe por...
Resumen: DAX (DE30) retrocede por debajo de su 200WMA El Índice alemán defiende el retroceso de Fibonacci del...
Siemens Gamesa Siemens Gamesa presenta resultados el día de hoy, los inversores estiman unos ingresos de 2.740 millones...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: El primer multiactivo cotizado en criptomonedas ya está disponible en el SIX (Bolsa de Valores de Suiza) LAs...
Resumen: Las acciones en Europa abren con ganancias decentes La UE trabaja sobre normas destinadas a limitar la inversión extranjera. El...
Las cifras macroeconómicas fueron secundarias la semana pasada a la política: caos del Brexit, presupuestos italianos, conversaciones de...
Red Eléctrica consigue aumentar notablemente sus subidas en Bolsa tras el pay-out. La Bolsa tanto a nivel nacional como internacional...
Resumen: El Banco de Canadá, el Banco de Reino Unido y la Autoridad Monetaria de Singapur perfilan la idea de un banco central regulador...
Resumen: AUDCAD no pudo romper por encima de la zona de resistencia a largo plazo. Las perspectivas sobre las futuras decisiones de política...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Se...
Resumen: Las acciones europeas suben más esta mañana desafiando los riesgos relacionados con una batalla comercial entre...
Resumen: Eurostat publicará datos finales de inflación de octubre Producción industrial de EEUU en el punto de mira...
Resumen: Los legisladores respaldan los cambios a la constitución con respecto a la expropiación de tierras sin compensación. Una...
Apertura: SP 500 : -0,73% Dow Jones: -0.80% Nasdaq: -0.85% Comentario: Ventas minoristas americanas +0.8%...
