Análisis de mercado

Modo “Mad Max”: ¿Está Tesla en problemas?

24 de octubre de 2025

Tesla sigue experimentando con el software de sus vehículos, y la última actualización ha llamado la atención de la NHTSA, la agencia federal estadounidense encargada de la seguridad vial. La reacción en el mercado bursátil ha sido tibia: las acciones de Tesla...

Resultados de IBM: Crecimiento lento y guía débil

23 de octubre de 2025

IBM presentó ayer sus resultados, que a primera vista parecían sólidos. Los ingresos y el beneficio por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre creció significativamente en términos interanuales. A pesar de ello, la reacción...

Tesla cae un 1,30% pese a ingresos trimestrales récord 🔍

22 de octubre de 2025

Tesla reportó ingresos trimestrales récord y un flujo de caja libre significativamente más alto, impulsado por el mayor volumen de entregas de vehículos en su historia y un despliegue récord de soluciones de almacenamiento energético. Los márgenes del...

