APERTURA EUROPEA: El mercado se recupera, Draghi habla en Frankfurt
Resumen: Las acciones europeas suben más esta mañana desafiando los riesgos relacionados con una batalla comercial entre...
Tesla sigue experimentando con el software de sus vehículos, y la última actualización ha llamado la atención de la NHTSA, la agencia federal estadounidense encargada de la seguridad vial. La reacción en el mercado bursátil ha sido tibia: las acciones de Tesla...
IBM presentó ayer sus resultados, que a primera vista parecían sólidos. Los ingresos y el beneficio por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre creció significativamente en términos interanuales. A pesar de ello, la reacción...
Tesla reportó ingresos trimestrales récord y un flujo de caja libre significativamente más alto, impulsado por el mayor volumen de entregas de vehículos en su historia y un despliegue récord de soluciones de almacenamiento energético. Los márgenes del...
Resumen: Eurostat publicará datos finales de inflación de octubre Producción industrial de EEUU en el punto de mira...
Resumen: Los legisladores respaldan los cambios a la constitución con respecto a la expropiación de tierras sin compensación. Una...
Apertura: SP 500 : -0,73% Dow Jones: -0.80% Nasdaq: -0.85% Comentario: Ventas minoristas americanas +0.8%...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? La...
Los precios del petróleo caen después de que las preocupaciones de Irán se vuelvan exageradas. El inversor deshace sus posiciones...
Resumen: El Bitcoin sufre pérdidas considerables, acercándose peligrosamente a sus niveles más bajos en más de un años El...
Summary: Los flojos datos provenientes desde China podrían adelantar un enfriamiento de su economía. Apreciamos un sentimiento mixto...
Resumen: El PIB de Alemania disminuyó en el tercer trimestre por primera vez desde principios de 2015 Las acciones growth...
Merlin Properties : La Socimi vive un nuevo escenario ante la incertidumbre instarurada en el sector y en el mercado Merlin properties elevó...
Resumen: Las ventas minoristas de de UK y EEUU dominarán la jornada del jueves Se espera que el DoE informe de un incremento...
Resumen: La inflación de octubre coincide con los pronósticos Lecturas básicas y ganancias semanales faltan pronósticos El...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: La startup británica Revolut, conocida por ofrecer la posibilidad de realizar pagos tanto en divisa como en criptodivisa, sobrepasa...
OHL, acapara toda la atención de la sesión de hoy, de nuevo la constructora afrenta un nuevo escenario tras alcanzar un nuevo record histórico,...
Resumen: Alemania podria recomendar no aplicar recortes a las pensiones griegas. El DAX (DE30 en xStation5) no consigue romper hacia arriba. Merck...
Resumen: Se espera que el crecimiento de precio en UK suba moderadamente El IPC de inflación de EEUU se ha visto acelerando hasta...
Los precios de las materias primas son los principales catalizadores del mercado este martes, con el cobre rebotando más del 1%, mientras que...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? El...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
