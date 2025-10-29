Calendario económico: Datos importantes de EEUU
Resumen: Las órdenes de bienes duraderos en la agenda a primera hora de la tarde Las ventas de viviendas exstentes ofrecerán datos...
Microsoft presentó sólidos resultados financieros para el primer trimestre del año fiscal 2026 (finalizado el 30 de septiembre de 2025), superando las expectativas de los analistas en todos los indicadores clave, con un crecimiento particularmente robusto en sus segmentos de negocio...
El gigante tecnológico estadounidense, que hoy se posiciona más como una potencia en centros de datos e inteligencia artificial (IA) que como una simple plataforma de búsquedas, superó con contundencia las expectativas financieras del mercado. Alphabet reportó por primera...
Powell enfría expectativas de recorte en diciembre y fortalece al dólar – EUR/USD cae bajo 1.1600 Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que las discusiones entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)...
Resumen El euro repliega ante un aumento de la prima de riesgo. El cruce EURNZD se negocia alrededor de su soporte crucial. Riesgo...
El precio del Bitcoin se desploma... ¿Cuál es la causa? 2019 se avecina desesperanzador para los inversores de criptomonedas....
Apertura: SP 500 : -1.7% Dow Jones: -2% Nasdaq: -2% Resumen: US100 liderando las caídas y cae por debajo...
El Bitcoin acumula pérdidas del 30%, el Ethereum del 40% y el BitcoinCash dos terceras partes de su máximo más reciente. Tras...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
ENCE La empresa española dedicada a la producción de energías renovables y celulosa acapara la atención en estos...
Resumen: Esta tarde se publicarán nuevos datos del mercado inmobiliario estadounidense. Las reservas semanales de petróleo crudo...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa comienzan el día muy por debajo del cierre del lunes El DAX (DE30) rompe por...
Resumen: DAX (DE30) retrocede por debajo de su 200WMA El Índice alemán defiende el retroceso de Fibonacci del...
Siemens Gamesa Siemens Gamesa presenta resultados el día de hoy, los inversores estiman unos ingresos de 2.740 millones...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: El primer multiactivo cotizado en criptomonedas ya está disponible en el SIX (Bolsa de Valores de Suiza) LAs...
Resumen: Las acciones en Europa abren con ganancias decentes La UE trabaja sobre normas destinadas a limitar la inversión extranjera. El...
Las cifras macroeconómicas fueron secundarias la semana pasada a la política: caos del Brexit, presupuestos italianos, conversaciones de...
Red Eléctrica consigue aumentar notablemente sus subidas en Bolsa tras el pay-out. La Bolsa tanto a nivel nacional como internacional...
Resumen: El Banco de Canadá, el Banco de Reino Unido y la Autoridad Monetaria de Singapur perfilan la idea de un banco central regulador...
Resumen: AUDCAD no pudo romper por encima de la zona de resistencia a largo plazo. Las perspectivas sobre las futuras decisiones de política...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Se...
