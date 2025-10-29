Leer más

Análisis de mercado

📉 Resultados de Microsoft del primer trimestre de 2026

29 de octubre de 2025

Microsoft presentó sólidos resultados financieros para el primer trimestre del año fiscal 2026 (finalizado el 30 de septiembre de 2025), superando las expectativas de los analistas en todos los indicadores clave, con un crecimiento particularmente robusto en sus segmentos de negocio...

🚀 Alphabet se dispara gracias a resultados impulsados por la IA; sus acciones suben un 7 % en el after-hours

29 de octubre de 2025

El gigante tecnológico estadounidense, que hoy se posiciona más como una potencia en centros de datos e inteligencia artificial (IA) que como una simple plataforma de búsquedas, superó con contundencia las expectativas financieras del mercado. Alphabet reportó por primera...

El EUR/USD cae por debajo de 1,16 💵

29 de octubre de 2025

Powell enfría expectativas de recorte en diciembre y fortalece al dólar – EUR/USD cae bajo 1.1600 Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que las discusiones entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)...

Calendario económico

Sentimiento de mercado

Vea qué porcentaje de traders tiene posiciones de compra (alcistas) ) o de venta (bajistas) en XTB

Mayores movimientos

Variación diaria de instrumentos financieros cotizados en XTB

