Leer más

Análisis de mercado

Acción de la semana – NXP Semiconductors NV (30.10.2025)

30 de octubre de 2025

La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y un número creciente de automóviles, fábricas y dispositivos cotidianos se están volviendo inteligentes. En el centro de esta transformación global se encuentra NXP Semiconductors, una empresa neerlandesa cuyos circuitos...

Leer más

Amazon: Vista previa de resultados – toda la atención en AWS y la estrategia de IA 🔎

30 de octubre de 2025

Amazon presentará hoy sus resultados del 3T 2025 tras el cierre de Wall Street: AWS y la estrategia de IA, en el centro del escenario 🔎 Amazon (AMZN.US) publicará sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 este jueves, tras el cierre del mercado estadounidense. Los inversores...

Leer más

Vista previa de resultados de Apple: ¿Arruinará Asia los beneficios? 🍏📉

30 de octubre de 2025

Apple presentará sus resultados tras el cierre de la sesión de este jueves en Estados Unidos. Como uno de los líderes indiscutibles del sector, Apple sigue siendo un símbolo aparentemente inmortal de lo que debe ser una empresa tecnológica. Sin embargo, desde hace varios...

Leer más

23 de noviembre de 2018
22 de noviembre de 2018
21 de noviembre de 2018

Calendario económico

Sentimiento de mercado

Vea qué porcentaje de traders tiene posiciones de compra (alcistas) ) o de venta (bajistas) en XTB

Mayores movimientos

Variación diaria de instrumentos financieros cotizados en XTB

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo