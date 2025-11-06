Venezuela: ¿qué implicaría un cambio de poder para los precios del petróleo?

Señales en el cielo y sobre el terreno En los últimos meses, se ha producido un aumento sin precedentes en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, particularmente entre sus líderes —Nicolás Maduro y Donald Trump. Lo más preocupante es que este incremento...

Leer más